美中贸易战暂休兵 美专家：是否重燃看中国

美国总统特朗普与中国国家主席习近平星期六在布宜诺斯艾利斯举行晚宴之后，陷入贸易战的世界最大的两个经济体同意暂时不施加新关税。但是有分析人士指出，如果两国不能在涉及美中关系的结构性的问题上达成一致，贸易战还会重燃。
白宫在晚宴结束后发表声明称，双方都表示会谈“高度成功”。特朗普总统在这份声明中说：“这是一场精彩的、富有成果的会谈，对美国和中国具有无限可能性。与习主席合作，是我的荣幸。”
声明说，特朗普总统同意，在2019年1月1日，不把对价值2千亿美元的产品的关税税率从10%提高到25%，而中国则同意购买仍未商定但数量非常大的农业、能源、工业和其它产品，以减少两国之间的贸易不平衡。声明说，中国已同意立即从美国购买农产品。
白宫的声明还说，美中双方同意立即就结构性改变问题展开为期90天的谈判，这些问题包括强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃。
声明说，如果双方无法在这个期限内达成一致，美方将继续把关税税率提高至25%。
出席晚宴的中国外长王毅也表示，双方会继续谈判。
美国智库战略与国际研究中心资深研究员葛来仪（Bonnie Glaser）周六当夜对美国之音说：“今天的协议是一个占位符（placeholder），本可以在数月前达成。”
她认为，除非美国和中国的谈判人员就美中经济关系中的结构性的问题达成协议，否则“ 两国可能会在90天后重返贸易战”。她说，这些结构性的问题也是最初促使特朗普总统实施关税措施的起因。
华盛顿智库威尔逊中心基辛格美中关系研究所主任戴博(Robert Daly)认为，特习会达成的协议让贸易战暂时停火，给谈判一些时间，“但是，中国做出特朗普政府要求的所有结构性改变的可能性仍然很低。在90天的谈判期内要维持积极的氛围也不容易。”
他说：“特朗普政府——更广泛的来说，美国政府——已经逐渐认为北京主要在利用磋商机制拖延并提出模糊的承诺，同时却在建造自己的实力，而中国方面通常希望对话是关于一些模糊的原则而不是实质性承诺。”
葛来仪说，中国一直都愿意购买更多的美国产品和举行谈判，但是中国是否会做出实质性的改变，还有待观察。她说，在此之前，她不会称美中的谈判是“高度成功的”。
美中贸易战的暂时停火很可能会给星期一的全球金融市场带来利好。世界两个最大经济体之间不断升级的贸易冲突让全球金融市场都受到影响。
在特习宴开始之前，特朗普称他与习近平的关系“很棒”，并预计这意味着“我们可能达成什么，对中国好，对美国也好。”
习近平则表示，两国合作“才有利于推动这个世界的和平与繁荣。”
戴博认为，在这场持续了2.5个小时的牛排晚宴中，习近平比特朗普获得了更多。
他说：“习近平赢得了额外关税的暂缓执行——这是他想要的，同时也赢得了进一步谈判的承诺——这也是他想要的。特朗普没有得到他在6个月前得不到的东西。”
星期六的特习晚宴持续了2.5个小时，比原计划有所延长。晚宴结束之后，中国官方媒体很早就报道称美中达成共识，不加征新关税，但却没有提到白宫声明中所说的中方将大量购买美国产品、将芬太尼列为管控物质，更没有提到，习近平表示，他可能会批准先前在中国未获批准的美国高通公司收购荷兰芯片公司恩智浦的协议 。在此之前，由于中国拒绝批准，高通不得不放弃了这项并购。（美国之音）
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