特习会达成共识 北京没有公布的细节

美国和中国领导人星期六（2018年12月1日）在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯出席二十国集团峰会期间举行了备受瞩目、众人期待的工作晚宴。
在大约两个半小时的会谈结束后，双方采取了截然不同的方式公布会谈的结果，而且公布的内容也相差甚远。
特朗普总统与习近平主席在当地时间晚上大约8点结束后，中国代表团很快通过中央电视台发布消息，称两位领导人达成重要共识，同意在1月1日后不会额外加征关税，同时双方将继续谈判，但没有提供有关共识的更多细节。
另一方面，白宫方面发布会谈结果消息的速度显然较慢。在中方发布消息一个多小时后，在二十国集团峰会新闻中心采访的美国之音记者黄耀毅发出推文说，记者们仍然在苦苦等待白宫方面的消息。
在中国中央电视台发布消息几乎两个小时后，当特朗普一行已经登上空军一号离开布宜诺斯艾利斯的时候，媒体终于等到了白宫新闻发言人桑德斯发来的声明，但是他们显然没有白等。
中方消息不谈90天限期
白宫的声明涵盖了许多北京没有公布的细节。白宫声明除了宣布中方所说的美国同意在明年1月1日将对价值2千亿美元的中国产品的关税税率维持在10%之外，还说双方同意立即开始有关结构性改变的谈判，如果双方在未来90天内未能达成协议，10%的关税将会被提高至25%。
白宫的声明还说，中国将同意从美国购买仍未商定但数量非常大的农业、能源、工业和其它产品，以减少我们两国之间的贸易不平衡；此外，中国还同意将芬太尼列为“管控物质”，这意味着向美国出售芬太尼的人将依法受到中国最重的处罚。
截至发稿前，在美中首脑会议结束五个小时后，在白宫发出声明大约两小时后，中国的政府机构以及新华社、中央电视台等国家媒体仍然没有宣布或报道白宫声明所提到的90天期限和其他重要细节，也没有发声明否认白宫声明的准确性。（美国之音）
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