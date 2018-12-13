特朗普前律师判3年监禁 称拥护特朗普是黑暗之路

周三，迈克尔 · 科恩被判三年监禁，此前科恩长期担任美国总统特朗普的私人律师。他曾告诉纽约一名联邦法官，他对美国领导人的 “ 盲目效忠 ” 导致他 “ 掩盖了自己的肮脏行径 ” 。

美媒 12 月 12 日报道，美国法官威廉姆 · 鲍利对科恩判处了一系列罪行，当中包括其曾安排向两名女性支付 28 万美元的封口费，这两名女性称与特朗普有染。罪行还包括科恩就特朗普在莫斯科建造摩天大楼一事向国会撒谎。

法官告诉 52 岁的科恩，他已经 “ 丧失了道德指南针 ” 。

科恩为特朗普工作了 12 年，他曾夸下海口，会为特朗普总统 “ 档抢子 ” 并无条件支持他。然而最近，科恩转而反对特朗普，并在宣判时表示，为特朗普工作是 “ 个人和精神上的监禁 ” 。

科恩说： “ 我的弱点可以被描述为对唐纳德 • 特朗普的盲目效忠。 ”

现在，在针对特朗普 2016 年总统选举的广泛的刑事调查中，科恩也是被判入狱的与特朗普最亲近的人物。这事关俄罗斯是否干预了总统选举，以及特朗普作为总统是否试图阻止纽约联邦检察官和特别检察官罗伯特 · 穆勒正在进行的调查，从而妨碍了司法。





特朗普团队的其他几位知名人士尚未因罪获刑，当中包括他的前竞选主席和他的第一位国家安全顾问。

科恩的律师兰尼 · 戴维斯（ Lanny Davis ）表示，在特别检察官穆勒完成调查后，科恩将与国会委员会合作，这些委员会在考虑特朗普及其助手是否有不当行为。众议院的一些民主党人则呼吁在下个月接管众议院时弹劾特朗普总统。

戴维斯表示： “ 特朗普一再撒谎，却依旧无法撼动铁证如山的事实。 ”

科恩的律师要求不要把科恩判刑，但科恩表示将为自己的罪行 “ 负全部责任 ” ，包括那些涉及美国总统的罪行。他还说，他对特朗普的拥护让他 “ 选择了一条黑暗之路，而不是光明之路 ” 。

鲍利驳回了对科恩宽大处理请求，他说， “ 本庭坚信，在这个广为人知的案件中，判处科恩一段时间的监禁是完全必要，以警世人。 ”

法官命令他于

3

月

6

日开始服刑，并支付近

190

万美元的罚金。

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