行动支付太强势 中国整顿商家拒收现金

中国行动支付普遍，却衍生商家拒收现金的乱象，引发民众抱怨。经官方要求整改后， 5 个月内已处理 602 起案例。像是阿里巴巴旗下的超市原本只能用 app 结帐，现在也设立现金收银柜台。





越来越多只透过手机行动支付收款的商家，让中国人民银行在 7 月 12 日不得不发出公告，强调人民币是法定货币，任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金。





公告发布后，人行展开整治工作。根据中国媒经济日报今天报导，至今全国共处理拒收现金行为 602 起，已有 558 起整改到位。





标榜线上和线下融合的“新零售”范例、阿里巴巴旗下的连锁超市“盒马鲜生”，原本只采会员制，且规定结帐只能用手机 app ，造成一些非会员或上了年纪的消费者不满。





在收到投诉后，盒马鲜生成了上海人行总部优先要求整改的对象。经过整治，这家超市的每间门市都设有现金收银通道，且标识明显。





中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，拒收现金既损害了人民币的法定地位，也损害了消费者对支付方式的选择权，更不利于形成公平竞争的市场环境。





报导说，“拒收现金违法”的观念已经深入人心。（中央社）

Twitter

sgnypost





