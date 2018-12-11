深圳警膝压女子头 遭质疑执法不当

深圳的微博网友“微信初秋”周日凌晨发布图文称遭罗湖警员粗暴对待，另有影片所见，该女子不仅被警员膝盖压头，还遭拉扯头发，事件引起网民热议，深圳警方昨日回应，称是“警告无效，徒手约束”，不过仍遭网民质疑警方执法不当。





称是“警告无效，徒手约束”





“微信初秋”在微博发出的图文称，与保安发生纷纠报警，并随警员一起查看监控录像，文中附有多幅她头受伤和遭警员膝盖顶头的照片，斥责“败类警察禽兽不如，竟对无辜弱女子施以长时间暴行致身心受害”。而网上短片显示，一名警员用膝盖压住一女子的头，任其挣扎发出痛苦叫声仍不为所动。在场的友人质疑警员不应如此对待女子，警员竟喝道，“再动就告她袭警”；友人要求警员放开女子，亦被呼喝。后来警员拉扯女子的头发将她摔在地上，让女子的友人将其带出去。





影片曝光后，引起一片骂声。《中国妇女报》引述警方通报称， 8 日凌晨 1 时 18 分许，接罗湖区某酒店报警，警员到场后，得知程 × （ 23 岁）酒后在酒店大堂休息，疑被保安用手机拍照，双方口角，经调解程女自行离开。至凌晨 3 时 06 分，酒店再报警，称程女要查看监控录像。警员到场告知程女与其两位朋友，监控录像涉及私隐，要求在外等候。警方称此时程女推打警员，“民警在警告无效后对其进行徒手约束，在控制过程中，程某激烈反抗并踢打民警，民警遂将其控制后带回派出所处理。”但却没提到以膝盖顶头。





警方又称已主动联系程女，对其作普法教育，程女表示理解。不过，网民“纸上速评”称，“很多现役的、退役的业内人士，包括警界大 V 『江宁婆婆』，也都无法理解这『膝盖锁喉』算哪里学来的『徒手约束』动作？”不过， 9 日晚 11 时 41 分，“微信初秋”再次发微博称，事情已得到解决，“衷心感谢罗湖警方真诚的沟通和帮助”。





Twitter

sgnypost





