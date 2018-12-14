举贤不避亲？美媒:特朗普考虑让女婿任白宫幕僚长

美国白宫幕僚长约翰·凯利日前被宣布即将辞职后，有关谁将继任的话题在美国内热议不止。有美媒13日曝出，特朗普正考虑让其女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳（Jared Kushner）出任白宫幕僚长。
据《赫芬顿邮报》报道，与白宫关系密切的多名共和党高级官员证实，库什纳已于周三（12日）会见特朗普，讨论出任白宫幕僚长这一话题，他有意接受这一职务。
此前一天，当地时间周四（13日），特朗普与到访白宫的新当选州长合影时向记者透露，白宫幕僚长人选有5人，他目前还在斟酌。
特朗普政府近期人事变动频繁。7日，特朗普宣布将提名威廉·巴尔和希瑟·诺尔特分别出任美国司法部长和美国常驻联合国代表。8日，特朗普表示，白宫办公厅主任（幕僚长）凯利将于今年年底离职。
凯利现年68岁，去年7月被特朗普任命为白宫办公厅主任。在此之前，他担任美国国土安全部长。
在特朗普宣布凯利将离职之后，副总统彭斯的幕僚长艾尔斯（Nick Ayers）被视为接替凯利职务的热门人选。然而，艾尔斯日前已婉拒接受这一职务，他于当地时间上周日（9日）发推宣布年底前退出特朗普政府，不会填补离任的凯利留下的空缺。
艾尔斯在推特上宣布将于年底离开白宫，但承诺在特朗普政府外效力。他发文写道：“感谢特朗普总统、彭斯副总统以及一众好同事，让我有幸可以为国家及白宫效力。我将在年底离职，但仍将继续与‘让美国再次强大’团队同心协力，推展这一目标。”
白宫幕僚长也是美国总统高级助理，负责安排总统日程、管理白宫团队和事务等，由总统直接任命，无须国会参议院批准。
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