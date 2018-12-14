举贤不避亲？美媒:特朗普考虑让女婿任白宫幕僚长

美国白宫幕僚长约翰 · 凯利日前被宣布即将辞职后，有关谁将继任的话题在美国内热议不止。有美媒 13 日曝出，特朗普正考虑让其女婿、白宫高级顾问贾里德 · 库什纳（ Jared Kushner ）出任白宫幕僚长。

据《赫芬顿邮报》报道，与白宫关系密切的多名共和党高级官员证实，库什纳已于周三（ 12 日）会见特朗普，讨论出任白宫幕僚长这一话题，他有意接受这一职务。

此前一天，当地时间周四（ 13 日），特朗普与到访白宫的新当选州长合影时向记者透露，白宫幕僚长人选有 5 人，他目前还在斟酌。





特朗普政府近期人事变动频繁。 7 日，特朗普宣布将提名威廉 · 巴尔和希瑟 · 诺尔特分别出任美国司法部长和美国常驻联合国代表。 8 日，特朗普表示，白宫办公厅主任（幕僚长）凯利将于今年年底离职。

凯利现年 68 岁，去年 7 月被特朗普任命为白宫办公厅主任。在此之前，他担任美国国土安全部长。

在特朗普宣布凯利将离职之后，副总统彭斯的幕僚长艾尔斯（ Nick Ayers ）被视为接替凯利职务的热门人选。然而，艾尔斯日前已婉拒接受这一职务，他于当地时间上周日（ 9 日）发推宣布年底前退出特朗普政府，不会填补离任的凯利留下的空缺。

艾尔斯在推特上宣布将于年底离开白宫，但承诺在特朗普政府外效力。他发文写道： “ 感谢特朗普总统、彭斯副总统以及一众好同事，让我有幸可以为国家及白宫效力。我将在年底离职，但仍将继续与 ‘ 让美国再次强大 ’ 团队同心协力，推展这一目标。 ”

白宫幕僚长也是美国总统高级助理，负责安排总统日程、管理白宫团队和事务等，由总统直接任命，无须国会参议院批准。

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