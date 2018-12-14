高通寻求中国法院颁布iPhone XS和iPhone XR销售禁令

QCOM.O) AAPL.O) iPhone XS 和 iPhone XR 在中国销售。此前高通赢得初步禁令，禁止几款 iPhone 旧机型在中国销售。 芯片生产商高通周四证实，正寻求中国法院颁布禁令，禁止苹果最新款机型在中国销售。此前高通赢得初步禁令，禁止几款旧机型在中国销售。





一家中国法院周一针对苹果部分老款 iPhone 机型颁布禁令，因其涉及侵犯高通的两项专利，但知识产权律师称，禁令执行的威胁仍很遥远。





“ 我们计划使用相同的专利起诉，要求禁售这三款 iPhone 新机型， ” 代理高通专利诉讼案的联德律师事务所 (Lexfield) 律师蒋洪义对英国金融时报称。英国金融时报周四率先报导了该消息。





高通提起的这一诉讼是它与苹果之间全球专利纠纷的部分内容，纠纷涉及数十宗诉讼案。





苹果周一称，所有 iPhone 机型仍在中国大陆销售，已经向法院提出复议申请，这是漫长上诉过程的第一步，最终可能要上诉至中国最高人民法院。





苹果曾经表示， 9 月份发布的三款机型不在该案范围内。





苹果最新财年营收为 2,656 亿美元，其中约五分之一来自中国、香港和台湾市场。

苹果没有回应置评请求。

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路透社

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