美换鹰派谈判 外交部：他们的事

美国总统特朗普任命对华强硬派的贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）负责与北京方面的谈判，换下财长姆努钦（Steven Mnuchin）。
特朗普：中国应立即开始买农产品
特朗普昨晚在Twitter称，莱特希泽将与姆努钦、白宫国家经济委员会主任库德洛、商务部长罗斯和白宫贸易顾问纳瓦罗密切合作，看看是否真的可以与中国达成真正的交易。他称“除非延长”，谈判期限将在12月1日晚宴那天开始计的90日内结束，“中国应该立即开始购买农产品，习主席和我希望这笔交易能够实现”。
《华尔街日报》引述知情人士称，特朗普当面将换人决定告知国家主席习近平，且在谈判中使用了莱特希泽编制的图表。莱特希泽曾在2001年反对中国加入世贸组织，曾参与对欧盟和日本的贸易战。
报道称，他曾多次说服特朗普拒绝接受库德洛和姆努钦试图达成的协议，一直主张对中国加税，而白宫顾问、特朗普女婿库什纳和国家安全委员会亚太事务高级主任波廷杰（Matt Pottinger）则有份游说特朗普让莱特希泽负责贸易谈判。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost