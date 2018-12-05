美换鹰派谈判 外交部：他们的事

美国总统特朗普任命对华强硬派的贸易代表莱特希泽（ Robert Lighthizer ）负责与北京方面的谈判，换下财长姆努钦（ Steven Mnuchin ）。





特朗普：中国应立即开始买农产品





特朗普昨晚在 Twitter 称，莱特希泽将与姆努钦、白宫国家经济委员会主任库德洛、商务部长罗斯和白宫贸易顾问纳瓦罗密切合作，看看是否真的可以与中国达成真正的交易。他称“除非延长”，谈判期限将在 12 月 1 日晚宴那天开始计的 90 日内结束，“中国应该立即开始购买农产品，习主席和我希望这笔交易能够实现”。





《华尔街日报》引述知情人士称，特朗普当面将换人决定告知国家主席习近平，且在谈判中使用了莱特希泽编制的图表。莱特希泽曾在 2001 年反对中国加入世贸组织，曾参与对欧盟和日本的贸易战。





报道称，他曾多次说服特朗普拒绝接受库德洛和姆努钦试图达成的协议，一直主张对中国加税，而白宫顾问、特朗普女婿库什纳和国家安全委员会亚太事务高级主任波廷杰（ Matt Pottinger ）则有份游说特朗普让莱特希泽负责贸易谈判。





外交部发言人耿爽昨日回应美方换人时称，“美方确定他们工作团队的代表是美方的事”，称双方工作团队会加紧磋商、争取早日达成协议。

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