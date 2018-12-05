美股大跌超3% 因市场担心增长前景和贸易形势

美国股市周二收盘急挫逾 3% ，银行和工业股领跌，因美国债市走势传递出令人不安的经济增长放缓信号，且投资者再次对全球贸易感到忧虑。





美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 一位重要官员有关加息路径的言论，以及英国退欧计划遭遇挫折，增加了投资者的不确定性。





标普 500 指数 .SPX 录得约两个月来的最大单日百分比跌幅，回吐周一和上周的部分涨幅，该指标股指上周录得近七年来的最大周度百分比升幅。





小型股罗素 2000 指数急挫 4.4% ，录得逾七年来的最大单日跌幅。





投资者聚焦美国公债收益率，指标 10 年期公债收益率跌至 9 月中以来最低。 10 年期与两年期美债收益率差也缩至 10 多年来的最小水平，这是一个受到密切关注的信号，因为过去 50 年中历次经济衰退之前，都发生了所谓的收益率曲线 “ 倒挂 ”( 即两年期收益率高于 10 年期收益率 ) 。





收益率曲线部分倒挂，两年期和三年期收益率连续第二日高于五年期收益率。





“ 人们担心收益率曲线倒挂，担心这对经济意味着什么，担心它是否是经济衰退的前兆， ”Horizon Investment Services 首席执行官 Chuck Carlson 称。





道琼工业指数 .DJI 急挫 799.36 点，或 3.1% ，报 25,027.07 点；标普 500 指数 .SPX 大跌 90.31 点，或 3.24 报 2,700.06 点；纳斯达克指数 .IXIC 骤降 283.09 点，或 3.8% ，报 7,158.43 点。





美国前总统老布什于上周五去世，享年 94 岁。为悼念老布什，纽约证券交易所和纳斯达克市场将于周三休市一天。





美国总统特朗普和中国国家主席习近平周末在阿根廷会晤后同意贸易战休战，推动美股周一上涨，但周二投资者对找到解决方案的乐观情绪消退。特朗普本人周二警告称，若双方不能解决分歧，他将再打关税牌。





“ 我们在一整天中看到的抛售完全是因为看到关税对话后，意识到没有解决任何问题，还有一些工作要做，昨天我们感到兴高采烈更多的是由于新闻标题，而不是本质， ” 德意志银行财富管理驻纽约的高级股市交易员 Delores Rubin 称。





对债市波动格外敏感的金融股急挫 4.4% 。





对贸易敏感的工业股也急跌 4.4% ，波音 (BA.N) 和卡特彼勒 (Caterpillar)(CAT.N) 分别跌 4.9% 和 6.9% 。





道琼运输指数大跌 4.4% ，录得 2016 年 6 月以来的最大单日百分比跌幅。





防御型公用事业类股逆市升 0.2% ，是标普 11 大类股中唯一上涨类股。





纽约联储总裁威廉姆斯周二表示，美联储料将在 “ 未来一年左右 ” 继续升息，期间联储将密切关注金融市场突显出的可能的风险。





美联储主席鲍威尔上周的讲话曾被解读为加息力度将有所减弱，股市因此得到提振。





“ 也许美联储不会像一些人认为的那么温和， ”Natixis 美国首席分析师 Joseph LaVorgna 称。





纽约证交所跌涨股家数比为 4.24:1 ，纳斯达克市场为 5.96:1 。





有 40 只标普 500 指数成份股触及 52 周新高， 29 只触及新低。有 36 只纳斯达克指数成份股触及新高， 220 只触及新低。





美国各证交所共计成交约

90

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

77

亿股。

(

路透社

)

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