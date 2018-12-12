国会不给钱修边境墙？特朗普：美国政府这就关门

11 日，美国总统特朗普与参议院民主党领袖舒默以及众议院准议长佩洛西（民主党人）在白宫举行会谈，政府和国会未能就修建 “ 美墨边境墙 ” 拨款达成一致。特朗普称接下来一定会关闭美国政府，舒默则形容特朗普 “ 脾气暴躁 ” 。

据美国哥伦比亚广播公司（ CBS ）新闻网报道， 11 日，佩洛西在会谈上告诉特朗普说， “ 你不会在修建 ‘ 边境墙 ’ 的拨款上获胜 ” ，美国政府可能会在不到两周的时间内关门。特朗普则表示他并不害怕关闭政府，事实上他为此感到自豪，并将会说到做到。

参议院民主党领袖舒默以及众议院准议长佩洛西在会后的记者会上共同表示，美国政府如果关门，那责任将全是特朗普的。佩洛西还说： “ 在美国经济目前不稳定状况下，政府关门是民众负担不起的奢侈品。 ”

特朗普要求国会为他的 “ 边境墙 ” 拨款 50 亿美元，而民主党人不想给他超过 10 亿美元。目前，美国政府资金将于 12 月 21 日用尽，这意味着没有资金政府很快将会关门。

今年

1

月

20

日，美国政府就曾因为预算未通过而关门，数十万联邦雇员休假，人们的生活受到严重影响。

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