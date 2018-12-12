韩媒谈美制裁朝鲜高官：或给无核化协商带来波折

美朝谈判陷入僵局之际，美国财政部 10 日以侵犯人权为由宣布制裁 3 名朝鲜高官，其中包括被外媒称为朝鲜 “ 二号人物 ” 的劳动党中央委员会副委员长、劳动党组织指导部部长崔龙海。这是今年美朝启动外交接触、就核问题谈判以来，美国首次针对朝鲜官员推出类似制裁。眼下朝核问题正处于微妙时刻，由于围绕弃核进程存在严重分歧，美朝之间的谈判难有进展。受此影响，被韩国寄予厚望的朝鲜最高领导人金正恩 “ 年内回访首尔 ” 看起来希望越来越渺茫。尽管今年朝韩之间的关系回暖令人印象深刻，尽管 6 月份金正恩与美国总统特朗普的历史性会谈令世界瞩目，但朝核问题的谈判仍旧看不清方向。有媒体感叹：特朗普与金正恩握手 6 个月后，无核化仍然是一个遥远的希望。





美朝谈判正处于僵局之中，新的制裁会有什么影响？美联社称，现在指责朝鲜可能会将其激怒，导致美国国务卿蓬佩奥与朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲的会谈被进一步推迟。 11 月初，朝鲜曾突然推迟金英哲与蓬佩奥原定在纽约的会谈。法新社 11 日称， “ 金特会 ” 后特朗普曾表示，他和金正恩相互喜欢对方。就在本月，他还表达了对朝鲜领导人的敬意。但特朗普希望安排的后续峰会一直处于停滞状态。朝鲜坚持要美国放松制裁，美国则表示只有在平壤采取具体行动结束核计划后，才能放松制裁。《韩国经济》不无担忧地说，朝鲜或对美国的措施进行强烈反对，这可能会给朝鲜无核化协商带来波折。

“ 美国对朝特别代表无法见到朝方官员 ” ，彭博社披露了美朝之间极不协调的一个细节。蓬佩奥任命原福特汽车高管斯蒂芬 · 比根担任美国朝鲜政策特别代表负责对朝谈判已经 3 个多月，但是朝鲜官员无视蓬佩奥 9 月提出的 “ 尽早 ” 与比根会谈的邀请，比根到目前为止几乎没见到朝方官员。文章称，对话停滞是美朝谈判步履蹒跚的一大迹象，迫使人们降低预期。在公开场合，蓬佩奥对最终成功解决朝鲜问题的速度保持积极乐观态度，然而在私下，他却越来越悲观。两名知情人士说，他对新加坡峰会上提出的问题没有取得进展越来越恼火。

“

在特朗普和金正恩握手

6

个月后，无核化仍然是一个遥远的希望。

”

香港《南华早报》感慨道，特朗普

6

月份与金正恩在新加坡举行了历史性峰会，并宣称朝鲜核武器问题已

“

大部分解决

”

，然而近

6

个月后还没有路线图或时间表。

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