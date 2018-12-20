美国加息道指剧震 收市插351点

美国联储局于香港时间周四凌晨三时宣布议息结果，一如预期加息0.25厘，但暗示明年只加息两次，较9月时的预测少一次，又调低今明年两年经济预测。主席鲍威尔在记者会称，对经济增长的焦虑情绪笼罩着美国，通胀则比预期更受压抑，又称留意到金融条件收紧，美国利率已抵达中性区间预期的底部，他的言论令投资者失望，忧虑经济加剧放缓，美股三大指数反覆转跌，并扩大跌幅，道指最多跳水513点，低见23162点，收市仍插351点或1.49%，报23323点，早段由于憧憬联储局或发表鸽派言论，道指曾飙381点，令到单日高低位点数波幅达894点。
标指收市下滑1.54%，收报2506点；科技股表现更差，拖累纳指挫2.17%，收报6636点。英特尔急泻4.5%，苹果都下滑3.1%，Facebook更插水7.2%，因为有报道称，Facebook与第三方分享数据的规模，较公司原本承认的范围更加广泛，并遭到美国司法机构起诉，控罪涉及向剑桥分析公司漏露Facebook用户数据。
美元则偏软，金价冲上5个月新高。不过，前联储局主席格林斯平警告，美股牛市已经结束。
联储局会后声明指，经济、就业和家庭支出保持强劲，经济前景风险大致均衡，但企业固定投资增长已较今年初段放缓，整体通胀及核心通胀率保持在接近2%，较长期通胀预期指数变动不大，局方下调今明年两年经济预测，分别调低至增长3%及增长2.3%。
主席鲍威尔议息后在记者会称，商界担忧全球经济增长前景，对经济的焦虑情绪正笼罩美国，明年美国经济可能不会符合预期。联储局留意到金融条件收紧，美债长期收益率下滑与规避风险的形势趋于一致，局方关注的关键性风险包括英国脱欧、意大利与欧盟谈判预算。
格老警告牛市已结束
格林斯平在联储局议息前接受美国有线电视新闻网络（CNN）访问时表示，美股牛市已经结束，从目前情况来看，大市在现水平回稳后再大升的机会很微，就算真的走高，投资者要在升势临近尾声时找地方避难。
格老认为美国经济可能会陷入滞胀，也就是七十年代高通胀和高失业率同时出现的状况，至于会持续多久或有多严重，现在言之过早。
欧洲方面，意大利与欧盟达成协议，解决了预算案争拗，带动股市上扬，三大市场中，以英股表现最好，高收近1%。亚股表现好坏不一，日股跌0.6%，韩股则升0.8%。
美元收复大部分失地，美滙尾段跌0.05%，报97.08，早段曾低见96.55。澳元急挫1.11%，滑至0.7101美元。金价曾升至5个月高位，最高见每盎斯1262.2美元，收市报1256.4美元，升2.8美元或0.2%。分析师指出，从技术角度看，金价走势仍正面，可望上试1260美元。
美国原油库存连跌三周，纽约期油收市扬2.1%，每桶报47.2美元，布兰特期油涨1.7%，报57.42美元。
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