美国加息道指剧震 收市插351点

美国联储局于香港时间周四凌晨三时宣布议息结果，一如预期加息 0.25 厘，但暗示明年只加息两次，较 9 月时的预测少一次，又调低今明年两年经济预测。主席鲍威尔在记者会称，对经济增长的焦虑情绪笼罩着美国，通胀则比预期更受压抑，又称留意到金融条件收紧，美国利率已抵达中性区间预期的底部，他的言论令投资者失望，忧虑经济加剧放缓，美股三大指数反覆转跌，并扩大跌幅，道指最多跳水 513 点，低见 23162 点，收市仍插 351 点或 1.49% ，报 23323 点，早段由于憧憬联储局或发表鸽派言论，道指曾飙 381 点，令到单日高低位点数波幅达 894 点。





标指收市下滑 1.54% ，收报 2506 点；科技股表现更差，拖累纳指挫 2.17% ，收报 6636 点。英特尔急泻 4.5% ，苹果都下滑 3.1% ， Facebook 更插水 7.2% ，因为有报道称， Facebook 与第三方分享数据的规模，较公司原本承认的范围更加广泛，并遭到美国司法机构起诉，控罪涉及向剑桥分析公司漏露 Facebook 用户数据。





美元则偏软，金价冲上 5 个月新高。不过，前联储局主席格林斯平警告，美股牛市已经结束。

联储局会后声明指，经济、就业和家庭支出保持强劲，经济前景风险大致均衡，但企业固定投资增长已较今年初段放缓，整体通胀及核心通胀率保持在接近 2% ，较长期通胀预期指数变动不大，局方下调今明年两年经济预测，分别调低至增长 3% 及增长 2.3% 。





主席鲍威尔议息后在记者会称，商界担忧全球经济增长前景，对经济的焦虑情绪正笼罩美国，明年美国经济可能不会符合预期。联储局留意到金融条件收紧，美债长期收益率下滑与规避风险的形势趋于一致，局方关注的关键性风险包括英国脱欧、意大利与欧盟谈判预算。





格老警告牛市已结束





格林斯平在联储局议息前接受美国有线电视新闻网络（ CNN ）访问时表示，美股牛市已经结束，从目前情况来看，大市在现水平回稳后再大升的机会很微，就算真的走高，投资者要在升势临近尾声时找地方避难。





格老认为美国经济可能会陷入滞胀，也就是七十年代高通胀和高失业率同时出现的状况，至于会持续多久或有多严重，现在言之过早。





欧洲方面，意大利与欧盟达成协议，解决了预算案争拗，带动股市上扬，三大市场中，以英股表现最好，高收近 1% 。亚股表现好坏不一，日股跌 0.6% ，韩股则升 0.8% 。





美元收复大部分失地，美滙尾段跌 0.05% ，报 97.08 ，早段曾低见 96.55 。澳元急挫 1.11% ，滑至 0.7101 美元。金价曾升至 5 个月高位，最高见每盎斯 1262.2 美元，收市报 1256.4 美元，升 2.8 美元或 0.2% 。分析师指出，从技术角度看，金价走势仍正面，可望上试 1260 美元。





美国原油库存连跌三周，纽约期油收市扬 2.1% ，每桶报 47.2 美元，布兰特期油涨 1.7% ，报 57.42 美元。





数据方面，全国房地产商协会（

NAR

）公布，美国二手楼销售在

11

月增加

1.9%

，至

532

万家，较预期为好。（信报）

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