白宫宣布从叙撤军 特朗普：美已击败“伊斯兰国”

据美国有线电视新闻网（ CNN ） 19 日报道，美国官员当天表示，美国计划从叙利亚全面撤军，这一重大举措令人对美国在该地区所扮演的角色产生疑问。随后，白宫发言人桑德斯证实，美国已开始从叙利亚撤军。





报道称，桑德斯在声明中表示， 5 年前， “ 伊斯兰国 ” 是中东地区非常强大和危险的力量，但现在美国已经击败了他们。她还补充说，美国及其盟友将继续努力，对激进的伊斯兰恐怖分子的驻地、资金以及所有渗透手段予以打击。一名美国官员 19 日告诉路透社，所有的美国国务院工作人员都将在 24 小时内撤离叙利亚，所有的美国军人则将在完成对 “ 伊斯兰国 ” 最后的打击行动后立即撤离。

据称，美军当前在叙利亚大约有 2000 名士兵，主要任务是打击极端组织 “ 伊斯兰国 ” 。美国总统特朗普 19 日发布推文称， “ 我们在叙利亚击败了 ‘ 伊斯兰国 ’ 。在我的总统任期内，这是美军留在那里的唯一理由。 ”

据了解，特朗普在竞选期间就曾承诺从叙利亚撤军，此后一直在寻找时机。美国国防部长马蒂斯今年 8 月曾表示，只有在彻底击溃 “ 伊斯兰国 ” 组织并且积极推进日内瓦和谈进程之后，美国才会开始从叙利亚撤军。

有美媒分析认为，土耳其总统埃尔多安此前曾表示，土耳其当局要向美国为打击伊拉克和叙利亚境内的

“

伊斯兰国

”

组织而武装的库尔德武装发动攻势，特朗普选择此时从叙利亚撤军是担心土耳其的行动给美驻叙军队带来威胁。

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