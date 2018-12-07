华为首席财务官被捕为美中贸易谈判添阴影

应美国要求，中国科技巨头华为的首席财务官孟晚舟在温哥华被捕，并有可能被引渡至美国。此事发生在美中贸易谈判的关键时期，可能会加大两国谈判的难度。





正是在孟晚舟被捕的 12 月 1 日当晚，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯宣布，美国同意在 90 天内不会新增关税，美中两国将着手谈判，解决世界前两大经济体的贸易争端。





“ 这对贸易谈判来说并不是好兆头， ” 美国智库战略与国际研究中心资深中国问题专家葛来仪（ Bonnie Glaser ）告诉美国之音。 “ 至少中国可能会得出结论，特朗普总统和习近平在布宜诺斯艾利斯就未来道路达成协议后并没有真诚地行事。 ”





1993 年加入华为的孟晚舟还是公司的副董事长和该公司创始人的女儿。加拿大司法部发言人麦克劳德 (Ian McLeod) 表示， “ 美国正寻求引渡她 ” ，但未给出逮捕原因。但是路透社报道说，她被捕的原因是涉嫌通过银行非法帮助伊朗躲避制裁。





有分析认为，此事可成为特朗普政府的贸易谈判筹码，但小布什总统的经济顾问菲利普 · 李维 (Philip Levy) 告诉美国之音，孟晚舟被捕反而会增加谈判的复杂程度。 “ 它肯定不会有帮助，还可能造成伤害。中国已经存在一个问题，那就是如何在保住面子的同时满足特朗普政府的要求。 ”





华为高管被捕的消息引发了对特朗普政府整体对华战略的质疑，全球股市周四急剧下跌。

中国政府显然对孟晚舟被捕感到愤怒。虽然中国商务部周四表示，中美两国元首会晤很成功，对在 90 天内达成协议充满信心，但中国外交部同日要求美国和加拿大立即 “ 纠正错误行为 ” ，恢复她的 “ 人身自由 ” 。





研究美中关系的专家表示，北京现在最大的困难是弄清楚华盛顿的意图，如果特朗普政府开始广泛地针对中国发展核心产业的企业采取行动，中国可能会采取报复行动。





华盛顿咨询公司欧亚集团的全球技术政策分析主管保罗 · 特寥洛（ Paul Triolo ）告诉美国之音，如果美国只是把孟晚舟列入 “ 特别指定国民 ” （ Specially Designated National ），那是一回事；但如果美国试图把华为纳入商务部 “ 实体名单 ” ，对华为进行出口管制，那么中国的反应将会变得强烈。





被美国列入 “ 特别指定国民 ” 的个人在美国的资产将被冻结，美国人一般禁止与他们交易。





这次对华为的行动令外界联想起美国今年 4 月对中兴的禁运。当时中兴因未遵守就违反美国出口禁令签署的和解协议而被美国限制出口。最后在中国政府的交涉下，中兴缴纳了 14 亿美元罚款及保证金后，出口禁令才被解除。





特寥洛指出，迄今为止，中国政府在贸易领域以外对美国此类行动的反应非常慎重。但如果局势恶化，北京不排除会采取报复措施，其中包括骚扰美国公司、煽动民族主义反对美国公司，甚至逮捕美国公司的高官。





争夺全球科技霸权是美中贸易战的核心，美国此举延续了对华为的打击。美国政府担心华为与中国政府关系密切，视该公司对国家安全造成威胁。美国此前已经对该公司展开了长达一年的调查，并采取系列措施限制华为在美国的业务。美国近期还加大力度说服盟友采取类似措施。





华为是中国最知名的科技公司之一，其智能手机销量超过了苹果，并在全球多个国家建立了电信网络，这使它成为中国技术实力的象征。





专注中国经济和金融的英国《经济学人》记者欧阳德（ Simon Rabinovitch ）在推特上表示，对中国来说，华为和中兴不仅是大公司，还是 “ 新经济 ” 的支柱。





“

它们是去年全球申请专利最多的两家公司，占中国申请总量的

15%

。因此很难不将此视为紧张局势的大幅升级。

”（美国之音）

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