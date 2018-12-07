纳瓦罗：特朗普政府正在要求中国做出根本性改变

在一名重要的中国科技公司高管被逮捕后，白宫高级官员仍旧在美中贸易谈判上持强硬立场。一些人担心，这位中国公司高管的被捕可能会令华盛顿与北京之间在贸易上达成的停战受挫。





白宫贸易与经济顾问彼得 · 纳瓦罗在接受美国之音专访时一再拒绝公开评论华为首席财务官孟晚舟被捕一事。华为公司处于美中贸易争端的风口浪尖。





但是纳瓦罗表示，特朗普政府正在要求中国做出根本性的改变。





他说： “ 我们要求的是，中国要遵守国际规则，成为国际贸易的公平竞争者，这当然就是要求他们改变其模式，现在这种模式是建立在国有企业、保护主义、重商主义之上的。 ”





纳瓦罗对美中在 90 天内达成协议仍然表示乐观。美国特朗普总统表示，如果 90 天达不成协议，他将对中国商品扩大征收关税的规模。但是纳瓦罗说，中国不履行贸易承诺的 “ 历史很长 ” 。





纳瓦罗说： “ 这将是一个艰难的谈判。最大的问题将是，如何真正去核实，而不是被蒙骗过关，因为我们以前看到过这样的事。 ”





华为高管被捕





应美国当局要求，孟晚舟在美中官员在阿根廷 G20 举行谈判的同一天在加拿大被捕。美中的那次谈判就贸易问题达成了三个月的休战。





孟被捕的消息是在星期三晚间被最先曝出。人们担忧，这可能会影响停战。亚洲股市星期四收跌，美国股市开盘也大跌。





销售智能手机数量超过苹果公司的华为，由于其与中国政府的密切联系，被一些人认为是国家安全和隐私方面的威胁。美国和加拿大官员还未表示孟晚舟将面临何种指控，但是美国司法部正在调查华为是否违反了美国对伊朗的制裁。





中国商务部发言人高峰也试图安抚外界的担忧。他表示，美中 “ 双方团队目前沟通顺畅、合作良好 ” 。





他星期四说： “ 我们对未来 90 天内达成协议充满信心。 ”





投资者担忧





美中两国代表团在 G20 谈判后就双方所达成事项发布的版本非常不同。





在股市担忧美中贸易停战或瓦解而出现大跌之后，美国总统特朗普星期三连续发推，试图安抚投资者担忧情绪。





特朗普说： “ 不是天真或什么，但是我相信习主席在我们持续时间长、也有望是历史性的会面中所说的每个字都是认真的。 ”





但是尚不清楚北京在多大程度上做好了满足美国要求的准备。即便是纳瓦罗也承认，这些要求相当于要中国在根本上改变经济模式。 ”





他说： “ 是的，他们要改变。这不意味着他们会在自己民众中丢面子。事实上，他们自己的人民应该对此表示欢迎，因为如果有一个更加民主的市场，这对中国也是好事。 ”





这些观点与国家安全顾问博尔顿的类似。他星期四对全国公共广播电台（ NPR ）表示，贸易谈判可能 “ 也会对他们的政治结构产生潜在深远影响。 ”





中国官员没有表示他们是否愿意改变其经济或政治制度。





芝加哥政治学教授、芝加哥全球事务委员会高级研究员杨大力认为，孟晚舟被捕之后，取得进展会更难。





他说： “ 华为被认为是中国创新技术发展的明星企业。如果逮捕事件导致华为像中兴一样面临垮台危机，这会激起中国的民族主义，这种情绪会让中国领导层在贸易上做出妥协更加困难。 ”





美国智库新美国安全中心亚太安全项目研究员帕特里克 · 克罗宁（ Patrick Cronin ）也认为，习近平会利用华为事件搁置贸易谈判所取得的进展。





他说： “ 如果出现（逮捕的）明确的司法依据的话，损害可能会最小化。但是，即使如此，在华盛顿看来是针对一家公司的行动，也会被北京视为是针对（中共的）行动。 ”





一些美国议员已经认为，中国共产党和中国一些大公司没有什么区别。





参议员马克

·

瓦尔纳（

Mark Warner

）星期四在推特上说：

“

有足够的证据表明，没有一家中国大公司是独立于中国政府和共产党的

——

而被中国政府和军方吹捧为

‘

国家冠军

’

的华为，也不例外。

”（美国之音）

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