习近平称要坚持开放合作维护多边贸易体系 加强宏观政策协调

路透上海12月1日 - 新华社周六报导援引中国国家主席习近平在二十国集团(G20)峰会讲话称，要坚持开放合作，维护多边贸易体系，中方赞成对世界贸易组织(WTO)进行必要改革；同时也要加强宏观政策协调。
他在G20第十三次峰会第一阶段会议上发言并指出，尽管世界经济整体保持增长，但危机的深层次影响仍未消除，经济增长新旧动能转换尚未完成，各类风险加快积聚；新一轮科技革命和产业变革引发深刻变化，贫富差距和社会矛盾压力不断增加。世界经济再一次面临历史性的选择。
“无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。这既是经济规律使然，也符合人类社会发展的历史逻辑。”他称。
习近平强调，保持世界经济稳定发展的共同需要催生了二十国集团。10年来，各国同舟共济、勠力同心，推动世界经济走出衰退深渊，走上了复苏增长的轨道。10年后，应该再次拿出勇气，展示战略视野，引领世界经济沿着正确轨道向前发展。
第一，坚持开放合作，维护多边贸易体制。应该坚定维护自由贸易和基于规则的多边贸易体制。中方赞成对世界贸易组织进行必要改革，关键是要维护开放、包容、非歧视等世界贸易组织核心价值和基本原则，保障发展中国家发展利益和政策空间。要坚持各方广泛协商，循序推进，不搞“一言堂”。
第二，坚持伙伴精神，加强宏观政策协调。各方应该坚持财政、货币、结构性改革“三位一体”的政策工具，努力推动世界经济强劲、平衡、可持续、包容增长。
发达经济体在采取货币和财政政策时，应该更加关注并努力减少对新兴市场国家和发展中国家的冲击。国际货币基金组织第十五轮份额总检查应该按期完成，国际货币体系应该继续朝着多元化方向迈进，要构筑更加牢固的全球金融安全网。
第三，坚持创新引领，挖掘经济增长动力。既要鼓励创新，促进数字经济和实体经济深度融合，也要关注新技术应用带来的风险挑战。、
第四，坚持普惠共赢，促进全球包容发展。要继续把发展问题置于全球宏观政策协调的突出位置，落实好2030年可持续发展议程，为联合国框架内有关工作提供有力支持。
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