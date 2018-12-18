改革开放40周年 中国颁友谊奖章给李光耀等人

新华社报导，大会授予于敏等100名共产党员改革先锋称号，颁授改革先锋奖章；同时，为感谢国际社会对中国改革开放事业的支援和帮助，向10名国际友人颁授中国改革友谊奖章。
报导说，这10人分别是助力中国国医疗卫生事业发展和对外合作的开拓者梅里埃（Alain Merieux）、中国改革开放第一位洋厂长盖里赫（Werner Gerich）、促进中国对外经济交流合作的国际活动家史瓦布（Klaus Schwab）、参与中国改革开放的先行者松下幸之助、推动中日邦交正常化与支持中国改革开放的政治家大平正芳。
还有推动新加坡深度参与中国改革开放进程的政治家李光耀、中国奥林匹克事业走向世界的推动者萨马兰奇（Juan Antonio Samaranch）、中英经贸人文交流的促进者佩里（Stephen Perry）、推动中外经贸合作和中美友好的企业家格林伯格Maurice R. Greenberg）、致力于向世界讲述当代中国的国际友人库恩（Robert Lawrance Kuhn）。（中央社）
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