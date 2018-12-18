日本呼吁G20通过多边框架解决全球贸易问题

日本对20国集团(G20)主要经济体提出建言，在解决全球失衡问题时不应狭隘地关注贸易收支，主管外汇事务的官员周二呼吁通过多边框架解决贸易争端。
日本财务省负责国际事务的财务官浅川雅嗣表示，拥有巨额经常帐盈余和赤字国家之间互征关税，对于解决问题无济于事。
他称，20国集团成员国必须研究各种政策选项，在多边环境中解决持续存在的全球失衡问题。
“我们应当承认，盈余国家和赤字国家之间有巨大的合作空间，”浅川雅嗣在IMF的一次研讨会上表示。
“经常帐并不止是关乎贸易平衡，”加征关税“对于经常帐平衡没有实质性的影响，”他补充称。
浅川雅嗣称，不要过多关注双边贸易不平衡，应当更多地关注资本流动和影响经常帐平衡的结构性因素。
他说，日本明年主持G20会议时，将把全球失衡列为优先议题，因为这个议题“非常适合G20的核心主旨”。
G20未能弥合贸易问题上的分歧。美国总统特朗普试图以加征关税来缩小美国庞大的贸易逆差，造成了与其他国家的摩擦。
周二的言论反映出，东京方面希望其他国家能加入日本共同反对特朗普的观点，特朗普希望能通过双边贸易协议来缩窄美国贸易逆差，而不是目前的多边协议。
浅川雅嗣称，G20国家解决外部失衡的方法之一是，新兴国家吸引发达经济体的巨额储蓄来投资。
他表示，发达国家能够从投资新兴经济体中受益，可获得更高的储蓄回报，给本国日益老龄化的人口更多资金为养老做准备。
浅川雅嗣亦称，近年来日圆疲弱可带动日本出口的效果越发减弱，因企业生产移到海外，而且不再频繁利用日圆贬值的竞争优势来打海外产品价格战。
“这对日本来说是很好的事情，”他说道。“或许意味着日本的出口结构已转向(生产)可卖更高价格的高价值商品。”(路透社)
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