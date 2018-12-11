美股受科技股反弹提振震荡收高 但英退不确定性压制涨幅

美国股市周一小幅收高，盘中走势震荡，受科技股上涨扶助，但银行股重挫，且英国脱欧的不确定性令投资者仍对全球经济成长感到不安。





能源类股百分比跌幅居标普 500 指数各板块之首，因油价大跌。金融类股重挫，标普 500 银行股指数确认进入熊市区域。





但苹果 (AAPL.O) 反弹，似乎在科技股普遍遭抛售时给了投资者一些鼓舞。





策略师们表示，一旦标普 500 指数逼近 2 月 8 日触及的 2018 年低点，交易算法似乎就会发出买入信号。在上午交易尾段触及日低后，该股指在当天剩余时间里以不均衡的速度缩减跌幅，然后转至平盘之上。





“ 我们似乎在那些水准找到了暂时的支持。这可能在一定程度上解释了走势逆转， ”Ameriprise 首席市场策略师 David Joy 表示， “ 这告诉我，这是一种非常短期的电脑驱动交易，非常波动，而且缺乏方向。 ”





英国首相特雷莎 · 梅周一推迟了原定周二进行的议会退欧协议投票，称该协议势将以压倒性的弱势被否决，这加大了全球不确定性。





“ 这增加了政治上的混乱，这种混乱重压全球市场， ”Joy 表示。





道琼工业指数 .DJI 升 34.31 点，或 0.14% ，报 24,423.26 点；标普 500 指数 .SPX 收高 4.64 点，或 0.18% ，报 2,637.72 点；纳斯达克指数 .IXIC 上扬 51.27 点，或 0.74% ，报 7,020.52 点。





标普 11 个主要板块中，有八个收高。科技股领涨，升 1.4% ，通讯类股紧随其后，上涨 0.8% 。





能源股回落 1.6% ，在标普 11 大类股中跌幅最大，因油价下跌。





跌幅第二大的是金融类股，该板块下跌 1.4% ，因投资者担心全球经济成长放缓和利率给银行造成的影响。对利率敏感的银行股指数重挫 2.3% 。





苹果 (AAPL.O) 收高 0.7% ，报 169.60 美元，盘中曾触及 163.33 美元的低点，此前在高通 (QCOM.O) 表示，已从中国一家法院获得初步禁令，禁止在中国进口和销售多款 iPhone 手机，理由是侵犯专利权。





小型股罗素 2000 指数也从日低反弹，收低 0.3% ，较 8 月 31 日的纪录收盘高位低 16.9% 。





纽约证交所跌涨股家数比为 2.17:1 ，纳斯达克市场为 1.47:1 。





有四只标普 500 指数成份股触及 52 周新高， 90 只触及新低。有九只纳斯达克指数成份股触及新高， 383 只触及新低。





美国各证交所共计成交约

84

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

80.1

亿股。

(

路透社

)

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