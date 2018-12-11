美股受科技股反弹提振震荡收高 但英退不确定性压制涨幅

美国股市周一小幅收高，盘中走势震荡，受科技股上涨扶助，但银行股重挫，且英国脱欧的不确定性令投资者仍对全球经济成长感到不安。
能源类股百分比跌幅居标普500指数各板块之首，因油价大跌。金融类股重挫，标普500银行股指数确认进入熊市区域。
但苹果(AAPL.O)反弹，似乎在科技股普遍遭抛售时给了投资者一些鼓舞。
策略师们表示，一旦标普500指数逼近2月8日触及的2018年低点，交易算法似乎就会发出买入信号。在上午交易尾段触及日低后，该股指在当天剩余时间里以不均衡的速度缩减跌幅，然后转至平盘之上。
“我们似乎在那些水准找到了暂时的支持。这可能在一定程度上解释了走势逆转，”Ameriprise首席市场策略师David Joy表示，“这告诉我，这是一种非常短期的电脑驱动交易，非常波动，而且缺乏方向。”
英国首相特雷莎·梅周一推迟了原定周二进行的议会退欧协议投票，称该协议势将以压倒性的弱势被否决，这加大了全球不确定性。
“这增加了政治上的混乱，这种混乱重压全球市场，”Joy表示。
道琼工业指数.DJI升34.31点，或0.14%，报24,423.26点；标普500指数.SPX收高4.64点，或0.18%，报2,637.72点；纳斯达克指数.IXIC上扬51.27点，或0.74%，报7,020.52点。
标普11个主要板块中，有八个收高。科技股领涨，升1.4%，通讯类股紧随其后，上涨0.8%。
能源股回落1.6%，在标普11大类股中跌幅最大，因油价下跌。
跌幅第二大的是金融类股，该板块下跌1.4%，因投资者担心全球经济成长放缓和利率给银行造成的影响。对利率敏感的银行股指数重挫2.3%。
苹果(AAPL.O)收高0.7%，报169.60美元，盘中曾触及163.33美元的低点，此前在高通(QCOM.O)表示，已从中国一家法院获得初步禁令，禁止在中国进口和销售多款iPhone手机，理由是侵犯专利权。
小型股罗素2000指数也从日低反弹，收低0.3%，较8月31日的纪录收盘高位低16.9%。
纽约证交所跌涨股家数比为2.17:1，纳斯达克市场为1.47:1。
有四只标普500指数成份股触及52周新高，90只触及新低。有九只纳斯达克指数成份股触及新高，383只触及新低。
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