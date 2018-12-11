特朗普弱化付封口费的影响

美国总统特朗普周一试图弱化他要求其律师违反竞选财务法的指称。特朗普的前私人律师迈克尔 · 科恩说特朗普在 2016 年的选举之前要求他对两名女性支付 28 万美元的封口费，要求他们对于所谓的与他的私情守口如瓶。





特朗普在推特上说，科恩支付的款项完全是 “ 简单的私人交易 ” ，反对派民主党人和联邦检察官 “ 错误地将其称为竞选献金，而其实并不是 ” 。





特朗普说， “ 即使这是封口费，也只是个民事案件 ” 。他将其与前任民主党总统奥巴马在 2008 年的竞选财务违规进行对比。但是特朗普说，对于美国成人片女星丹尼尔斯和花花公子模特凯伦 · 迈克道格的封口费 “ 是由一名律师支付的，他连罚款也不该得到。这是律师的责任，他做错了事，不是我。 ”





他说， “ 科恩只是想要减刑。猎巫行动！ ”





在特朗普的这番评论之前，联邦检察官周五表示，特朗普的私人律师 “ 按照当时候选人特朗普的意思 ” ，在 2016 年的总统大选之前付了这些封口费。科恩因支付款项以及其他几项刑事罪行，将于周三判刑时面临数年的监禁。





特朗普与往常一样，痛批特别检察官穆勒目前已经进行了 19 个月的涉俄调查。调查旨在弄清特朗普是否与俄罗斯联手帮助他赢得大选，以及总统是否因阻挠调查而犯下妨碍司法罪。

特朗普援引福克斯新闻的一则报道说， “ 民主党人找不到特朗普竞选团队和俄罗斯合作的证据。没有证据，没有合作。那是因为根本没有合作 ” 。





来自纽约州的民主党众议员杰罗尔德 · 纳德勒说，众议院可能寻求对特朗普总统启动弹劾程序，并说他 “ 身边骗子环绕 ” ，并且为赢得 2016 年总统大选而 “ 参与了欺骗美国人民的阴谋 ” 。

纳德勒将在民主党明年一月控制众议院后成为众议院司法委员会主席。他告诉美国有线电视新闻网 (CNN) 说，议员们必须决定针对特朗普指控的 “ 重要性 ” ，而 “ 只有有严重罪行 ” 时才应当寻求弹劾 程序。





纳德勒说，如果证实，那么对这两名女性的封口费

“

显然可以作为罢黜的基准

”

。这将能把特朗普从白宫请出去，而前提是参议院要以

2/3

的多数票通过。然而共和党控制的参议院估计很难做到这一点。（美国之音）

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