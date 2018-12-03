北京通州启用进入副中心时代

万亿投资千项目 发展财富管理业





随着北京市通州区的行政办公区正式启用，新华社昨报道，根据该市统一安排，这个北京城市副中心将打造财富管理中心，积极发展财富管理等新兴业态，完善配套基础设施，未来 3 年，副中心计划实施项目逾 1000 个，计划总投资超过万亿元（人民币．下同），聚焦基础设施、城市管理、公共服务和生态环境等重点领域。





规划面积 155 平方公里





2018 全球财富管理论坛前日在通州区运河水乡南区北京国际财富会议中心举行，通州区委副书记、区长赵磊为大会致词时表示，通州是城市副中心的所在地，目前，市级行政机关已开始搬迁入驻，通州区进入了城市副中心的时代，城市副中心的发展和建设亦迎来副中心的周期。去年和今年，北京市委、市政府共安排城市副中心重大工程近 500 项，投资超过 2000 亿元。





赵磊指出，城市副中心规划面积 155 平方公里，财富管理中心地处北京城市副中心的运河商务区，该区占地面积 17.5 平方公里，是高端商务的重要承载区，初步将国际财富管理中心设定于富华水乡区内。





商务区的立体交通、综合管廊等基础设施建设基本完成，一期 16 个开发项目近 680 万平米楼宇全面启动招商，中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等各大银行纷纷落户，金融产业的集聚发展态势初步显现。





打造 4 大产业板块





赵磊续称，在北京市金融局的全力促进下，通州区即将出台北京市 16 个区县中最优惠的政策，以支持国际财富管理中心的健康发展，不日将发布实施中央政治局常委会议已审议通过的北京城市副中心控制性详细规划。





赵磊强调，城市副中心是北京新两翼中的一翼，高质素、高水平的产业发展是城市副中心发挥科技创新作用的重要支点，发展方向是全力打造行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新 4 大产业板块。其中，中关村通州园截至目前的副中心重点高精尖产业项目储备近 100 个，一批投资 10 亿元以上重大项目正加快落地推进。





通州与天津、河北交界，地处京津冀的重要交通节点，因此交通十分发达， 15 分钟就可以到达首都国际机场， 35 分钟到达北京新机场， 1 小时到达雄安新区。通州更加快开工建设亚洲最大的地下交通枢纽 ── 北京城市副中心站，它包括地下 4 层 220 万平方米的轨道、高铁等综合交通枢纽，和地上 170 万平米城市综合体，旨在引导高端商务集聚发展。





位于北京市东南部的通州区处于京杭大运河北端，常住人口

109

万人，

2015

年

7

月，北京市委审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》，通州由此正式成为北京市行政副中心。

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