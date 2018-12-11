美媒：特朗普政府新非洲战略将强调制衡中俄影响

特朗普政府将于本周公布新的非洲战略。美国媒体报道说，新战略将着重强调制衡中国和俄罗斯在非洲的影响。





白宫国家安全顾问博尔顿星期四将在华盛顿保守派智库传统基金会发表讲话，公布特朗普政府的非洲战略。





美国媒体全国广播公司（ NBC ）援引两位不具名的政府高级官员的话说，这份由白宫国家安全委员会起草的战略，重点是制衡中国在非洲日益增加的影响力，以及俄罗斯试图在资源丰富但不稳定的非洲国家施加影响所做的努力。





这两位官员对 NBC 表示，这标志着特朗普政府在非洲战略上的转变，由过去将反恐作为重点，转变为强调与中国和俄罗斯的竞争。





NBC 报道说，该战略主张加强美国与那些被认为容易受到中国和俄罗斯影响的国家的关系，并试图阻挡朝鲜和伊朗企图通过经济投资或军售来施加影响。与此同时，在反恐方面，美国还将继续与索马里、利比亚和马里合作。





“ 我认为这个转变是明智的。 ” 美国智库传统基金会非洲和中东问题高级政策分析师乔舒亚 · 麦瑟维（ Joshua Meservey ）通过 Skype 对美国之音说。





他认为，相比恐怖主义威胁，中国、俄罗斯和伊朗等地缘政治对手对美国构成更大威胁。

他说： “ 我不是弱化恐怖主义威胁，这仍然是我们需要非常重视的方面。但是现实是，我认为，恐怖分子不是对美国生存的威胁，但是像中国，有朝一日可能会对美国生存构成威胁。 ”

过去十多年来，中国在非洲建设公路、铁路，并投资了不少大型基建项目。中国领导人习近平 2015 年曾宣布向非洲提供 600 亿美元援助和投资计划，并在今年 9 月的中非论坛上再承诺追加 600 亿美元。中国还在吉布提设立了军事基地，这个基地与美国一个重要军事基地相距不远。





当中国在非洲积极活动的同时，俄罗斯也开始加快重返非洲的步伐。俄罗斯正在加强与非洲国家联系。比如，俄罗斯近几年来在长期陷于内战的中非共和国扩大了影响，中非不仅与俄罗斯有武器和军事合作，还与俄罗斯签订了政治咨询协议。有报道说，俄罗斯正同厄立特里亚谈判，试图获取红海岸边的一处地方作为军事基地。





一些分析认为，中国提供的基础设施贷款条件往往会让一些不富裕的国家在未来面临巨额债务，让北京获得决定性的影响力。





美国国务卿蓬佩奥在接受美国之音特约记者萨斯特伦采访时表示，美国看到中国在全球很多国家的掠夺性行为，他们拿着大笔资金，但是加上条件，这让那些国家的人民两年、五年或是十年之后陷入很可怕的境地。





北京不接受这种批评，称其投资是本着互惠互利的原则。





美国国务院负责非洲事务的助理国务卿蒂伯 · 纳吉此前接受萨斯特伦专访时曾透露，特朗普政府的新非洲战略将会侧重在非洲创造一个良好的投资环境，吸引外资进入非洲。他表示，中国那些大型投资项目通常不会为非洲创造大量工作机会，但美国的投资会很不相同。





早些时候， 美国总统特朗普签署 《国际发展投资法案》 ，组建新的海外投资机构，初期拨款 600 亿美元， 帮助非洲和全球其他贫困地区兴建基础设施和发展经济 。





传统基金会的麦瑟维认为，相比中俄，美国还能为非洲带去民主自由等这些中国和俄罗斯无法提供的东西。





他说：

“

中国确实让亿万人脱贫了，这值得称赞，但是这里有代价，这个代价就是大规模牺牲了个人自由。非洲国家不需要付出这种代价。他们可以既享有繁荣，也享有个人自由。事实上，很多数据表明，这两者是相互促进的，个人自由有助于增进繁荣。我认为，这是美国需要在非洲讲述的故事。

”（美国之音）

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