印尼部长：大海不需要人类 人类需要大海

印尼海洋暨渔业部长苏西赴波兰参加联合国气候变化纲要公约第 24 届缔约方大会指出，“大海不需要我们，但我们需要大海”，呼吁与会国正视海洋塑胶垃圾问题。





印尼新闻网站“点滴网”（ Detik ）报导，苏西（ Susi Pudjiastuti ）赴波兰卡多维斯（ Katowice ）参加联合国气候变化纲要公约（ UNFCCC ）第 24 届缔约方大会，她在会中发言邀请世界各国利益相关者要更关注海洋的永续发展问题。





她说，现在有关海洋永续发展的问题已有改善，许多国家已经开始意识到海洋的重要性。





苏西对与会者表示：“大海不需要我们，但我们需要大海。”





她认为，现在海洋生态系统遭遇许多威胁，从气温开始逐渐上升到非法捕捞，全世界必须关注这些问题，尤其是滥捕对大海造成巨大的伤害，如今全球到处都有滥捕行为。





苏西表示，过去 4 年以来，印尼持续打击非法捕捞，成绩斐然，使得印尼海域渔产数量增加，生物总量增加 3 倍，渔民的燃料消耗节省 37 ％。健康的海洋，将促进国家的经济成长。





而印尼苏拉威西岛（ Sulawesi ）瓦卡托比（ Wakatobi ）海上国家公园园区内日前发现一头抹香鲸死亡，牠的胃里有将近 6 公斤的塑胶垃圾，海洋塑胶垃圾问题再度引发关注。





苏西对此表示，印尼是全球仅次于中国的最大塑胶垃圾制造国，塑胶垃圾是印尼、也是全世界的重大问题。





她说，塑胶垃圾的问题必须立即解决，因为如果不正视此问题，到了

2030

年，海洋中的塑胶垃圾将比鱼还多。印尼政府计划在

2025

年前减少

7

成的塑胶垃圾，苏西邀请印尼民众一起在日常生活中尽可能减少使用塑胶产品。（中央社）

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