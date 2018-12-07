动物心脏有望移植给人类?狒狒被移植猪心脏后存活

德国慕尼黑大学医院等机构研究人员在新一期英国《自然》杂志上报告说，他们将经过基因编辑的猪心脏移植到狒狒体内，狒狒接受移植后最长存活时间达 6 个半月。今后有望在此基础上将动物心脏移植给有需要的人类患者。





不同物种间的器官移植被称为异种移植，这一方式具有解决人体移植器官严重短缺问题的潜力，但异种移植的主要障碍是器官接受者可能出现强烈的排异反应。据研究团队联合负责人布鲁诺 · 赖夏特介绍，在过去类似的动物实验中， 60% 的器官接受者会在两天内死亡。

据介绍，此次异种移植取得进展有多个关键因素：研究人员改进了猪心离体后的保存方式，以延长器官保存时间；使用药物雷帕霉素来抑制猪心的发育速度，避免对狒狒胸腔形成挤压；研究人员还对猪心进行了基因编辑，目的是调节凝血功能，抑制器官接受者出现严重排异反应。

结果显示，猪心在移植后立即就能实现正常规律的跳动；接受移植的狒狒不再需要服用有害肾脏的强力免疫抑制药物，只需服用温和的抗免疫药物。实验中有多只狒狒接受了猪心移植，其中一只在接受移植后活了 195 天。

赖夏特表示，这项研究有望缓解当前德国人体器官捐献不足的问题。据了解，德国器官捐献人数 2017 年达到历史新低，仅有不足 800 人捐献器官。

赖夏特说，研究团队下一步将致力于解决移植中的微生物安全等问题。据其估计，可能在

3

年后实现首例人体临床试验。

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