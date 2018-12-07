美国一名男子因盗窃33美元内衣被判10年监禁

据俄罗斯卫星通讯社 12 月 6 日报道，美国伊利诺斯州的一家上诉法院维持了对一名吸毒成瘾流浪汉的判决，该男子因盗窃价值不到 50 美元的内衣被判处 10 年监禁 —— 相当于每盗窃 3.33 美元，被判一年刑期。





据报道，该男子名为大卫 • 伦迪（ David Lundy ）， 2015 年从一家商店非法窃取了价值 33 美元的内衣，伊利诺伊州一家上诉法院认为修改判决是不合适的。上诉法官特伦斯 • 拉文写道，上诉法庭的角色并不是用来代替已经做出的决定的，因而法官维持了原判决。

不过，另一位上诉法官迈克尔 • 海曼（ Michael Hyman ）对此表示异议，该法官认为，这种惩罚与所犯的罪行不相称。海曼写道： “ 对伦迪的处罚更多的是由于他的经济状况（贫困）、疾病（吸毒成瘾）和状况（无家可归）带来的诸多困难，而不是因为他被判有罪。 ”

与此形成鲜明对比的是，一位涉嫌未成年性犯罪的知名人士近期却获得了非常宽大的判决。

2008

年，亿万富翁杰弗里

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爱泼斯坦被控涉嫌经营未成年人卖淫活动。本案检察官之一、现任美国劳工部长亚历克斯

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阿科斯塔（

Alex Acosta

）与爱泼斯坦的律师达成了一项认罪协议，这位金融家仅被判入狱

13

个月。

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