华为CFO加拿大保释听证会将再度开庭 中国多管齐下施压

中国华为首席财务官 (CFO) 孟晚舟预定周一再度于加拿大法院出庭，在中国当局施压的协助之下争取保释，加拿大检方认为孟晚舟可能潜逃，要求法院拒绝孟晚舟的保释申请。





加拿大当局 12 月 1 日应美国要求逮捕孟晚舟。





法院文件指出，美国方面指控，对于华为控制一家在伊朗经营业务企业之事，孟晚舟对多家跨国银行做出误导性陈述。导致这些银行有违反美国制裁措施及遭到严重惩罚的危险。美国官员指控华为企图利用这些银行将资金移出伊朗。

加拿大检方反对她在等待引渡裁决期间获得保释。





周日公布的法庭文件显示，孟晚舟称她患有严重高血压，并担心在加拿大拘押期间的健康问题，她应该在等待引渡庭审期间获得保释。孟晚舟在宣誓证词中说，对于所指控的内容，她是无辜的，若被引渡将在美国就所有指控进行抗辩。





她是在加拿大转机时遭到逮捕的，周五出席了卑诗省法院的保释听证会。经过近六个小时的辩论后听证会休庭，周一继续聆讯。





中国对于孟晚舟被捕一事强烈谴责，要求立即释放。孟晚舟被捕引发全球市场动荡，投资者担心此事可能破坏中美贸易紧张局势回暖的努力。





孟晚舟为华为创始人任正非之女，自遭逮捕后一直被拘留。她的律师辩称，由于她的健康状况，这种情况不可以再持续下去。孟晚舟在宣誓证词中说，她在被捕后曾被送往医院治疗高血压。





孟晚舟的律师 David Martin 周五还告知法庭，她还患有睡眠呼吸暂停，并在接受肿瘤治疗。





现在的问题是，孟晚舟是否应该在等待引渡庭审期间获得保释。美国有 60 天的时间提出正式引渡要求，如果美国提供的证据令法官相信本案有道理，那么加拿大司法部长将决定是否引渡孟晚舟。





据一些法律专家称，法官周一可能会决定有条件释放孟晚舟，包括接受高科技监视手段，或者继续将其关押。





据当地媒体报导，孟晚舟被关押在温哥华艾略特女子矫正中心 (Alouette Correctional Centre for Women) 。路透未能独立证实相关报导。





作为全球最大通讯公司之一的 CFO ，孟晚舟的财富和权力是不可否认的。华为的产品涵盖从网络到手机等各个类别，被视为最有希望改变全球科技版图的中国企业。

华为目前是中国雇员人数最多的科技公司，员工总数超过

18

万人，

2017

年营收为

930

亿美元。

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路透社

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