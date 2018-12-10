澳洲当局建议成立新监管机构监督Facebook及谷歌行为

澳洲竞争监管机构周一建议加强审查并成立一家新监管机构，来遏制科技巨擘 Facebook(FB.O) 和谷歌 (GOOGL.O) 在澳洲在线广告与新闻市场上的主导力量。





一份针对这两家美国公司市场影响力的初步报告给出了上述建议，这份建议受到全球密切关注。这两家强大科技公司对公众生活产生的庞大影响正不断增强，内容从隐私到出版不一而足，各国议会均在设法管束。





澳洲日前通过立法，强制科技企业协助警方获取私人用户数据。全球各国当局对于这两家科技巨头的商业行为和传播所谓 “ 假新闻 ” 的关切度上升。





“ 当发展到某个阶段，拥有了市场影响力，就像谷歌和 Facebook 一样，随之而来的有特殊责任，也意味着受到更多审查， ” 澳洲竞争及消费者委员会 (ACCC) 主席 Rod Sims 在悉尼对记者称。





他表示，这些公司占据了巨大的市场份额 - 谷歌在澳洲拥有 94% 的网络搜索份额 - 加之它们对广告排序的不透明方法，使得这些公司有能力和动力来偏向他们自己的业务而不是广告商。





“ 设立监管机构就是想监督这一点，并积极提高透明度， ” 他说，并补充说这两家公司对新闻发布的影响力也很大。





Sims 表示，起草该报告还刺激了对澳洲可能发生的消费者或隐私法违规行为的五项调查，但未披露他们所关注的公司。





Facebook 没有对 ACCC 报告立即做出回应，但在向该监管机构提交的一份文件中表示，该平台为广告商提供了以更低价格向大众广而告之的机会。





谷歌发言人在一份电子邮件中称，在 ACCC 为定于明年 6 月出炉的最终报告进行准备的时候，公司将继续与该监管机构合作。





ACCC 表示其建议可能会有调整，但提议新的监管机构应具有调查权，以检查这些企业如何对广告和新闻文章进行排名。





“ 这有可能会大幅改变情势， ” 墨尔本莫纳什大学媒体专业副教授 Margaret Simons 在电话中称，因为这会将科技公司置于更常见于媒体企业的监管框架下。









“‘ 不确定因素 ’ 在于政府是否会行动， ” 她说，并称 ACCC 的工作在在国际上受到密切关注。





澳洲政府称，将在 6 月份考虑 ACCC 的最终建议。澳洲政府一年前下令对这些企业的影响力进行调查，以推进媒体改革。





Nine Entertainment (

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和新闻集团

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当地子公司等澳洲传统媒体公司周一均发表声明，对

ACCC

的建议表示欢迎。

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路透社

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