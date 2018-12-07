围堵中国“技术战” 谈判取更多筹码

“这分明是打到了我们的家门口，不再顾及所有斯文，我们完全可以把美国抓孟晚舟看成是他们对中国的一种宣战。”中美贸易战刚刚“休战”的当口，华为财务长孟晚舟被捕，引发内地舆论哗然，北京《环球时报》总编胡锡进直斥美国。有分析称，这是美国为与中国就贸易冲突谈判获取更多筹码，同时从“贸易战”向围堵中国的“技术战”蔓延开来，一场针对华为的“ 5G ”封锁战迅速拉开。





孟晚舟被捕消息昨早传回内地，网民群情激愤。胡锡进在微博发文称，“习特会”刚举行会晤并达成共识，抓孟晚舟是对落实两国领导人共识的严重破坏，这不符合特朗普总统的政治利益。他扬言，“如果美方粗暴坚持错误做法，逼中国释放力量，那么我相信华盛顿最终会后悔的。”





“侠客岛”亦刊发商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育文章称，不能轻易相信美国会短时间终结大规模、无底线的对外贸易战，特朗普政府完全有可能重演“弃约精神”。他认为，扣留孟晚舟再次展示美国霸权主义本质，“这也不得不提醒包括中国在内的其他国家的科技人员、企业高管等人群，在赴美国之前，要正视下自己的人身安全和自由。”





他并指出，有些传言声称，孟晚舟事件不是特朗普政府策划，而是美国民主党把持的纽约州司法机关蓄意肇事，给中美关系制造障碍，而且该机构还一直在调查特朗普的亲信。





过去半年，美国围绕

5G

技术，已经以各种方式围堵华为及其背后的整个中国电信产业，一场以华为为筹码，中美“技术封锁战”即将拉开序幕。还有分析指，美国逮捕“华为公主”具有两层企图：第一，在中美贸易“休战”的当下，敲山震虎，获取更多筹码。暗示中国，如果不就范，美国有充分的能力把华为变成“下一个中兴”。第二，是将“贸易战”升级为卡位中国的“技术战”，对华为这样一个巨无霸公司巧立几个名目，抓几个小辫子，易如反掌。（星岛日报）

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