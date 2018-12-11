香港各界关注孟晚舟护照风波 质疑特区护照被滥发

中国科技公司华为副董事长孟晚舟，因涉嫌违反美国对伊朗的制裁令，最近在加拿大被拘捕，更被揭发持有 3 本香港特区护照，也被指不是使用最新一本香港特区护照出入境。孟晚舟护照风波持续引起香港各界关注，保安局局长李家超星期一没有回应孟晚舟个案，只是强调同时拥有 3 本有效的特区护照是不正常，也不应该发生。有政党到入境处请愿，质疑当局滥发香港特区护照，可能被不法人士利用，影响香港特区护照的认受性。





中国科技公司华为副董事长兼财务总监孟晚舟， 12 月 1 日持香港特区护照过境加拿大温哥华转机时，被当局拘捕。孟晚舟当地时间上星期五（ 12 月 7 日）上午在温哥华的卑诗省最高法院出席保释聆讯。控辩双方经过接近 6 小时陈辞后，法官未有裁决，押后至星期一。（ 12 月 10 日）早上继续聆讯，孟晚舟须要还押。





孟晚舟被揭拥 3 本香港特区护照





代表加拿大政府的检察官表示，孟晚舟涉嫌 “ 串谋诈骗多间金融机构 ” ，一旦罪成将会判囚超过 30 年，而她和加拿大没有联系，而且有巨额财富和政治人脉，有潜逃高风险，要求法庭拒绝她的保释申请。





检方表示，孟晚舟向多间美国银行否认华为和总部设在香港的子公司 SkyCom （星通）有直接关联，但事实上 “ 华为就是 SkyCom” ，而 SkyCom 被指由 2009 至 2014 年和伊朗交易，违反美国和欧盟禁令。





孟晚舟曾是加拿大永久居民，美国政府以欺诈罪为由寻求引渡孟晚舟。据美国司法部文件显示，过去 11 年，孟晚舟获发 “ 不少于 7 本中国和香港护照 “ ，当中 4 本是中国护照、 3 本是香港特区护照，文件列出 7 本护照号码并不相同。





文件显示，孟晚舟有两个英文名字： Cathy Meng 及 Sabrina Meng ，更被指她并非以最新一本香港特区护照出入境，有关她的护照多项疑团未解。





香港入境处：不评论个别个案





香港入境处星期日（ 12 月 9 日）晚上约 8 时发声明，回应传媒就孟晚舟个案的查询表示，按现行做法，香港特区护照持有人可在其护照有效期届满时，申请换领新的护照，但在特殊情况下，例如护照遗失，损毁或个人资料变更，持有人可申请提前换领。





处方续表示，在签发新护照时，申请人必须将旧护照交回注销，而处方以 “ 剪角方式 “ 注销护照后，会将旧护照交还申请人， “ 因此，特区护照持有人任何时候只会持有一本有效特区护照。 ” 入境处又在星期日晚 8 时 42 分发出更新的新闻稿表示 “ 不评论个别个案 ” 。





李家超：同时有 3 本有效护照不正常





香港保安局局长李家超星期一 (12 月 10 日 ) 出席活动后回应表示，不评论个别个案，只是重申任何香港特区护照持有人，任何时段都只可持有一本有效护照，他强调，同时拥有 3 本有效的香港特区护照是不正常，也不应该发生。





李家超说： “ 这个是不正常的，是不应该发生的，因为我刚才讲得很清楚了，任何一个申请香港特区护照的人士，他只可以被发、被发一本有效的特区护照，如果他更换的时候，旧的特区护照会注销的。 ”





李家超表示，合资格人士向香港入境事务处申请新的香港特区护照时，处方会考虑申请人的个人资料是否有所更改、护照是否到期，以及页数是否不足或受破坏等问题，审批签发时亦会要求申请人将原有旧护照交出，新的护照号码会更改。





李家超表示，甚么时候会新旧护照同时使用，就系当旧护照注销后，上面仍有签证尚有效力，该持有人出入境时要同时交出新旧护照。他又表示其他国家，当地出入境官员审查护照及如何作出纪录，则按当地做法。





涂谨申质疑李家超为孟晚舟开脱





孟晚舟护照风波持续引起香港各界关注，香港立法会保安事务委员会副主席涂谨申星期一会见记者表示，香港政府必须严肃调查事件，他质疑保安局局长李家超的回应，似乎是为孟晚舟开脱。





涂谨申说： “ 如果我们要由李家超局长，变相用一些、我不知怎讲、似是而非的例子，好像帮孟 ( 晚舟 ) 女士解释，我觉得这个才危险，你不如等她的律师搞 —— 反驳吧。因为如果将来人家 ( 美国政府 ) 已经掌握所有资料，我们特区政府反而要做的是要彻查。 ”





涂谨申表示，如果孟晚舟拥有的 3 本香港特区护照都是合法申请，而她使用第二本护照出入境，是因为该护照内仍有有效的签证等合法理由，相信她的律师团队会在保释聆讯时即时提出，反驳控方，但是孟晚舟的律师团队到现在并没有解释。





呼吁港府严肃调查





涂谨申表示，香港入境处及李家超的回应，都没有提及会认真调查孟晚舟护照事件，他认为这样的态度令人心寒。





涂谨申说： “ 这个态度直接就是，是不是我们的特区政府原来因为中国在向美国抗议、向加拿大抗议，我们竟然要用同一个调子，不敢说查。讲说会查、记住啊，讲说会查不一定查孟女士，你是一个一般的句语，显示我们是有执法的决心，都没有啊，多么恐怖，这个才让人心寒。 ”





涂谨申表示，要求香港政府严肃调查任何声称或者指称的案件，才能够保存香港的信誉，以及令国际社会相信香港特区护照的签发系统是有信誉的，不会被滥用。





他说： “ 是保障性高的、不会被滥用，而滥用发现的时候是会调查的、是认真严肃处理，不管他是甚么人。如果不是这样做的话，我们都不用说甚么 ( 美国 ) 香港政策法，光是我们的 ( 香港 ) 特区护照有这个便利，甚至继续有这个便利我都担心。 ”





政党质疑当局滥发香港特区护照





新民主同盟十多名成员及多个民间团体，星期一到湾仔入境事务大楼请愿，要求入境处解释为何孟晚舟在短时间内，持有 3 本香港特区护照，以及她是否从合法方式取得。示威者质疑入境处滥发香港特区护照，影响认受性，他们高呼口号。





示威者高呼 “ 捍卫特区护照认受性、涉嫌滥发护照、入境处必须解释 ” 等口号。





新同盟荃湾区议员谭凯邦接受传媒访问时，质疑孟晚舟是否合法取得香港永久居民身分证，从而合法申请香港特区护照。





谭凯邦表示，现时申请香港特区护照必须持有永久香港居民身份，而永久香港居民身份必须通常居港 7 年，并视香港为永久居住地。谭凯邦表示，孟晚舟虽然在香港持有物业，但是她的主要亲属都在加拿大，质疑她不符合通常居港 7 年的规定。





忧特区护照被利用成白手套





谭凯邦表示，事件反映香港入境处涉滥发香港特区护照，可能被不法人士利用，担心香港特区护照成为 “ 白手套 ” 。





谭凯邦说： “ 为何一些中国藉的移民，在香港拿到居留权之后，就滥用这本特区护照，而他 ( 她 ) 并没有通常居港呢？这件事情我们认为是存在一些中国移民来到香港，取得特区议照之后，就滥用作为私利，不轨的企图，甚至是逃避制裁。我们非常担心香港特区政府及特区护照，成为 ‘ 白手套 ’” 。





谭凯邦表示，根据最新的国际机构调查，香港特区护照有 163 个国家的免签证或落地签证，方便程度全球排名第 13 位，远高于排名第 75 位，只有 68 个国家的免签证或落地签证的中国护照。他认为孟晚舟护照风波受到国际关注，入境处只是以个别事件为由，不作出调查及澄清，会影响香港特区护照的认受性。





他说：因为香港现在独特的地位，包括独立关税区、美国香港关系法，都是岌岌可危，如果连我们的特区护照的认受性都受损的话，我们担心香港会给国际一个印象，就是 ( 中国 ) 大陆的 “ 白手套 ” ，这件事情是每一个香港市民都不想，因为香港是拥有一国两制下，两制的优势，但是一国的缺点现在全部表露无遗，所以我们很希望入境处可以严正调查，孟晚舟拥有这么多本护照的事件。





民主派议员将会在立法会跟进





新同盟立法会议员范国威接受美国之音访问表示，根据加拿大法庭文件披露，孟晚舟是使用第二本香港特区护照入境加拿大，而不是最新的第三本，如果她申请第三本护照时，第二本护照已被注销，就会被剪去一角而不能够单独使用。





范国威又表示，为何孟晚舟同时拥有香港特区护照，同时有持有中国护照，她有没有根据法规取消中国的户籍及护照。这些疑点到现在香港特首林郑月娥及相关官员都没有提出合理解释，范国威表示，民主派议员将会在立法会大会提出质询，以及在保安事务委员会跟进。





范国威说： “ 我们认为这个问题是滋事体大，到底这个只是冰山一角，是不是还有更加多是因为香港外来人口的政策、 ( 中国移民 ) 单程证没有审批权、移民制度出现漏洞而造成我们的特区护照被滥发，甚至现在影响香港特别行政区的护照在国际之间的认受性的话，是滋事体大的。 ”





毛孟静忧事件影响香港国际信誉





民主派会议召集人毛孟静表示，已报失的或注销的香港特区护照，会于电脑内登记，她认为入境处只须在电脑纪录查证，就可知道孟晚舟是否只是持有一本有效的香港特区护照。





毛孟静谴责香港保安局局长李家超，只是以 ” 同时拥有三本护照是不正常 ” 来回应孟晚舟护照风波，她认为事件不单牵涉港府在国际社会的信誉，同时影响手持香港特区护照的市民到外国时的印象。（美国之音）

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