孟晚舟夫提1500万加币保妻 电子监控费用自付

中国华为副董事长、首席财务长孟晚舟，10日身着绿色囚衣，二度出席加拿大卑诗省最高法院的听证保释会，她的丈夫刘晓棕在场旁听。律师表示，刘晓棕承诺担任保证人，同时将以名下在温哥华的2豪宅外加100万加币现金做为担保，合计担保金价值上看1500万元加币（约1137万美元）；而孟晚舟自己愿意负担全天24小时的电子监控费用。
遭美国指控疑似违反伊朗禁运制裁的华为创办人之女孟晚舟，在本月初于加拿大转机时，遭到加国警方逮捕。中国方面虽然连续召加拿大与美国驻中国大使，语带恐吓要求放人，孟晚舟仍然身陷囹圄。
稍早之前，孟晚舟以高血压为由请求保释，她的神秘丈夫刘晓棕与高达1640万美元的加国房产曝光。10日的二度听证会上，她的律师马丁（David Martin）表示，刘晓棕将在孟晚舟交保后，与她一起住在温哥华西28街的家中，同时提出以名下2栋豪宅与现金100万元加币，总计高达1500万加币的资产做为保证金；而孟晚舟愿意戴上电子脚镣、也会请保全公司全天候监控，相关费用由她支付。
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