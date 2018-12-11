孟晚舟夫提1500万加币保妻 电子监控费用自付

中国华为副董事长、首席财务长孟晚舟， 10 日身着绿色囚衣，二度出席加拿大卑诗省最高法院的听证保释会，她的丈夫刘晓棕在场旁听。律师表示，刘晓棕承诺担任保证人，同时将以名下在温哥华的 2 豪宅外加 100 万加币现金做为担保，合计担保金价值上看 1500 万元加币（约 1137 万美元）；而孟晚舟自己愿意负担全天 24 小时的电子监控费用。





遭美国指控疑似违反伊朗禁运制裁的华为创办人之女孟晚舟，在本月初于加拿大转机时，遭到加国警方逮捕。中国方面虽然连续召加拿大与美国驻中国大使，语带恐吓要求放人，孟晚舟仍然身陷囹圄。





稍早之前，孟晚舟以高血压为由请求保释，她的神秘丈夫刘晓棕与高达 1640 万美元的加国房产曝光。 10 日的二度听证会上，她的律师马丁（ David Martin ）表示，刘晓棕将在孟晚舟交保后，与她一起住在温哥华西 28 街的家中，同时提出以名下 2 栋豪宅与现金 100 万元加币，总计高达 1500 万加币的资产做为保证金；而孟晚舟愿意戴上电子脚镣、也会请保全公司全天候监控，相关费用由她支付。





孟晚舟能否获得保释还无法确定，但加拿大方传出，除了卑诗省贸易代表团临时取消访问中国外，加国副外交部部长许卡特（

Ian Shugart

）也延期访问中国。

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