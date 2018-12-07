美媒：中方克制回应任正非之女被捕 因为中国没自信

华为创始人任正非之女孟晚舟在加拿大被拘押事件曝光后，中方回应较为低调。美媒认为这是因为中国对自己没有足够的自信，底气不足。





综合媒体 12 月 7 日报道，在华为首席财务官、华为创始人任正非之女孟晚舟被捕后，美媒开始将此案与美国总统特朗普（ Donald Trump ）和美中关系联系在起来。





在 12 月 6 日的中国外交部记者会上，中国外交部发言人耿爽回应了华为公司首席财务官孟晚舟被加拿大政府拘押一事的有关记者提问。





耿爽表示，中方获悉相关情况后，第一时间向当事人提供领事协助，并向加方、美方提出严正交涉，要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员，切实保障当事人的合法、正当权益。





美国有线电视新闻网（ CNN ） 12 月 7 日指出，尽管北京方面发表了明确声明，表示中国国家主席习近平按计划推进贸易谈判的意愿。





CNN 认为，中国对此的回应很克制，只是表达了公众对孟晚舟被捕的愤怒。美中关系专家认为，北京方面目前的低调回应表明，中国是迫切希望避免破坏与特朗普政府的谈判。





美国外交关系委员会高级研究员伊莱恩（ Elizabeth Economy ）表示， “ 这确实反映出中国对其经济的深切担忧，以及他们希望让美中关系恢复更为稳定的基础。 ” 伊莱恩表示， “ 在其他任何时候，如果中国人感到更有信心，如果他们感到自己的经济更强劲，他们的反应将是取消任何承诺。 ” 毕竟，伊莱恩补充称， “ 这家公司是中国冠军企业，没人比创始人的女儿与精英领导层的关系更紧密的了。 ”





路透社

12

月

6

日报道，加拿大总理特鲁多（

Justin Trudeau

）

6

日表示，加拿大政府与中国科技巨头华为一名高管在温哥华机场被捕一事无关。





特鲁多在蒙特利尔对记者表示，渥太华方面提前几天接到了有关拘捕孟晚舟计划的通知。





不过，特鲁多拒绝透露更多细节，只是提到了孟晚舟的保释听证会将在

7

日举行的事实。当被问及是否与中方通过话时，特鲁多表示，他从未与国际同行就此案进行过对话。





华为公司

6

日发表声明称，华为并不知晓孟女士有任何不当行为。公司相信，加拿大和美国的法律体系最终会给出公正的结论。





法国国际广播电台

12

月

6

日报道，华为轮值董事长徐直军认为，加拿大曾是仅有的作为美国联盟国、却同意华为在其国内进行

5G

建设的国家，也正因为如此，加拿大此次对于孟晚舟的逮捕行动令人实感意外。

（多维新闻）

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