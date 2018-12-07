华为孟晚舟持有加拿大和中国两国护照?中国外交部回应

外交部就孟晚舟被拘押、也门代表团抵瑞典等答问

2018 年 12 月 6 日外交部发言人耿爽主持例行记者会

问：据报道，加拿大政府拘押了华为公司首席财务官孟晚舟女士，中国驻加拿大使馆发言人已就此发表谈话。中方是否在北京召见了加拿大驻华大使提出交涉？

答：中方已就此事分别向加方、美方提出严正交涉，并表明严正立场，要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员，切实保障当事人的合法、正当权益。

问：华为公司首席财务官孟晚舟被拘押一事是否会影响正在进行的中美经贸磋商？

答：我刚才已经说过了，中方已就此事分别向加方、美方表明严正立场，要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员，切实保障当事人的合法、正当权益。

至于你提到中美经贸磋商的问题，这两天我一直在说，中美双方应当按照两国元首达成的共识，加紧磋商，争取尽早达成一个互利双赢的协议。

问：关于华为首席财务官被拘押一事，中方是何时收到通报的？据了解，她是 12 月 1 日被拘押的，当天也是中美元首会晤的日子。中美双方是否在会晤中谈及此事？

答：关于第一个问题，我无法在此讨论涉及到此案的具体细节。

我能告诉你的是，中方获悉相关情况后，第一时间向当事人提供领事协助，并向加方、美方提出严正交涉，要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员，切实保障当事人的合法、正当权益。

关于第二个问题，有关中美元首会晤，中美双方都发布了消息，建议你查阅。

问：消息人士称，美国万豪集团旗下酒店遭受黑客入侵，可能有中国情报机构参与。中方对此有何评论？

答：我不掌握你说的情况。中方坚决反对并依法打击任何形式的黑客攻击。如有关方面有相关证据，可以向中方提供，中国有关部门会依法开展调查，但我们坚决反对在网络安全问题上进行无端指责。

众所周知，网络安全是全球性问题，事关各国共同利益，中国是黑客攻击等网络安全威胁的主要受害国之一，也是网络安全的坚定维护者，一直与各方就打击网络犯罪保持着密切合作。我们倡导国际社会在相互尊重、平等互利基础上，通过对话合作共同应对网络安全威胁，维护共同利益。

问：孟晚舟这样的企业高管在加拿大因违反美方对伊朗的制裁而获罪。中方对此有何评论？

答：中国作为联合国安理会常任理事国，一贯认真严格执行安理会各项决议。同时，我们反对一国在安理会框架外对他国实施单边制裁，这一立场是一贯的，明确的。

另外，据我了解，华为公司已经发表声明，强调华为遵守业务所在国的所有适用法律法规。建议你查阅一下。

问：中国驻加拿大使馆发言人谈话中称孟晚舟没有违反任何美、加法律。这有何依据？

答：我刚才已经说过了。中方已就此案分别向加方、美方表明严正立场，要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员，切实保障当事人的合法、正当权益。

同时，相信你也注意到了，华为公司已就此事发表声明。建议你查阅一下相关内容。

问：加拿大方面实际上并未明确解释孟晚舟被拘押的原因，是这样吗？

答：中方已就此事分别向加方、美方提出严正交涉，表明严正立场，要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员。

据我了解，目前，美、加双方均未对拘押理由作出任何澄清。

问：中方认为这是一起刑事法律案件还是政治事件？





答：中方已就此事分别向加方、美方提出严正交涉，表明严正立场，要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员。

问：中国驻加拿大使馆表示，加方行为严重侵犯了孟晚舟的人权，而加方称是根据加拿大法律拘押孟晚舟。中方为什么说她的人权受到严重侵犯？

答：据我了解，中国驻温哥华总领馆在第一时间向当事人提供领事协助。中方要求加方切实保障中国公民的安全、人道主义待遇及合法权益。在没有给出明确理由的情况下就把人拘押，当然违反了当事人的人权。

另外，刚才我已经说过了，目前，加方和美方均未对拘押理由作出任何澄清。

问：据报道，孟晚舟持有加拿大和中国两国护照。孟晚舟入境加拿大时是持中国护照吗？这是否会影响此案作为领事案件的处理方式？

答：我刚才说了，我无法在此讨论关于此案的细节。

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