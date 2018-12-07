英议会曝脸书数据安全问题 扎克伯格：未出售数据

北京时间 12 月 6 日，英国议会下院数字，文化，媒体和体育委员会（ DCMS ）发布了一份 200 多页的 Facebook 内部文件，文件内容显示， Facebook 与一些 App 开发者达成交易，以便让他们获得用户数据。而 Facebook 首席执行官扎克伯格则随后回应称，从未出售过人们的数据。

根据英国标准晚报报道， 11 月下旬， DCMS 行使法律权力，从美国软件开发商 Six4Three 处收缴了一批 Facebook 内部文件。据了解， Six4Three 正在美国与 Facebook 打官司，指控 Facebook 在未经许可的情况下获取了部分用户通话信息和短信内容，并使得一些第三方合作企业获得了 Facebook 用户的好友信息。

SCMS 获得的这批文件的时间主要集中在 2012 年至 2015 年。 DSMS 表示， Facebook 在那段时间修改隐私政策，不再允许第三方企业获取 Facebook 用户的好友信息，但一些企业似乎获得 “ 豁免 ” ，包括流媒体平台 “ 奈飞 ” 、民宿租赁网站 “ 爱彼迎 ” 和网约车企业 “ 利夫特 ” 。

DCMS 主席考林斯在文件中总结称， Facebook 的问题包括（未经用户同意）给第三方企业开启数据白名单、利用用户 “ 好友 ” 信息获取经济利益、与其他应用开发商建立互惠原则、拒绝给竞争者提供数据等。

另外，内部文件显示，脸书内部曾经讨论是否给予付费广告商以更大数据访问权限、是否限制潜在竞争对手访问脸书用户数据。





北京时间 12 月 6 日， Facebook 官方回复称， 2014 年到 2015 年修改政策防止泄露的是用户好友的私人信息。 “ 在某些情况下，如有必要， Facebook 允许开发者获取用户的好友清单。这并非好友的私人信息，而是好友的（姓名和简介照片）清单。 ” 对于白名单， Facebook 表示，在和有限的合作方测试新的特色和功能时，开白名单是常见的做法。同样地，白名单也常用于平台变动期间帮助合作方过渡应用，避免应用崩溃或者干扰用户的体验。

扎克伯格也在北京时间 12 月 6 日发文表示， DCMS 发布的内容只是 “ 内部讨论的一部分 ” ，并分享了这一讨论的更多背景。

扎克伯格称，

Facebook

于

2007

年上线了

App

开发者平台，但允许这一平台

“

需要昂贵的经费支持

”

。在

PC

端，

Facebook

可以通过在

App

旁边显示广告来支持运营费用，但在移动设备上，

App

会占据整个屏幕，所以需要一个新的模式来支持该平台运营。

“

当时我们进行了很多内部讨论，最后我们决定继续免费提供开发者平台。而开发人员可以根据需要选择购买广告。但需要明确的是，这与销售人们的数据不同。我们从未出售任何人的数据。

”

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