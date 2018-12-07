英议会曝脸书数据安全问题 扎克伯格：未出售数据

北京时间12月6日，英国议会下院数字，文化，媒体和体育委员会（DCMS）发布了一份200多页的Facebook内部文件，文件内容显示，Facebook与一些App开发者达成交易，以便让他们获得用户数据。而Facebook首席执行官扎克伯格则随后回应称，从未出售过人们的数据。
根据英国标准晚报报道，11月下旬，DCMS行使法律权力，从美国软件开发商Six4Three处收缴了一批Facebook内部文件。据了解，Six4Three正在美国与Facebook打官司，指控Facebook在未经许可的情况下获取了部分用户通话信息和短信内容，并使得一些第三方合作企业获得了Facebook用户的好友信息。
SCMS获得的这批文件的时间主要集中在2012年至2015年。DSMS表示，Facebook在那段时间修改隐私政策，不再允许第三方企业获取Facebook用户的好友信息，但一些企业似乎获得“豁免”，包括流媒体平台“奈飞”、民宿租赁网站“爱彼迎”和网约车企业“利夫特”。
DCMS主席考林斯在文件中总结称，Facebook的问题包括（未经用户同意）给第三方企业开启数据白名单、利用用户“好友”信息获取经济利益、与其他应用开发商建立互惠原则、拒绝给竞争者提供数据等。
另外，内部文件显示，脸书内部曾经讨论是否给予付费广告商以更大数据访问权限、是否限制潜在竞争对手访问脸书用户数据。
北京时间12月6日，Facebook官方回复称，2014年到2015年修改政策防止泄露的是用户好友的私人信息。“在某些情况下，如有必要，Facebook允许开发者获取用户的好友清单。这并非好友的私人信息，而是好友的（姓名和简介照片）清单。”对于白名单，Facebook表示，在和有限的合作方测试新的特色和功能时，开白名单是常见的做法。同样地，白名单也常用于平台变动期间帮助合作方过渡应用，避免应用崩溃或者干扰用户的体验。
扎克伯格也在北京时间12月6日发文表示，DCMS发布的内容只是“内部讨论的一部分”，并分享了这一讨论的更多背景。
扎克伯格称，Facebook于2007年上线了App开发者平台，但允许这一平台“需要昂贵的经费支持”。在PC端，Facebook可以通过在App旁边显示广告来支持运营费用，但在移动设备上，App会占据整个屏幕，所以需要一个新的模式来支持该平台运营。“当时我们进行了很多内部讨论，最后我们决定继续免费提供开发者平台。而开发人员可以根据需要选择购买广告。但需要明确的是，这与销售人们的数据不同。我们从未出售任何人的数据。”
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