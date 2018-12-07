房子白送没人要？美媒:日本鬼屋太多以致免费发放

美媒称，日本面临非同寻常的房地产问题：房子比人多。日本农村到处是 “ 鬼屋 ” 。年轻人的离去将导致一些村镇消失，一些村庄为了生存下去，免费发放房子。

据美国有线电视新闻网 12 月 5 日报道，井田直子（音）和井田孝之（音） 4 年前得到了一栋房子，免费的。

这是一栋宽敞的两层楼住宅，坐落在东京都小镇奥多摩町一条蜿蜒的乡间公路旁的树林中。在搬进这栋房子之前，这对夫妇和他们的孩子（两个十几岁，一个 5 岁）都与直子的父母住在一起。

45 岁的直子说： “ 我们不得不（对我们的新家）做很多修缮工作，但我们一直希望生活在农村，有一个大花园。 ”

报道称，免费的房子可能听起来像个骗局。但日本面临一个非同寻常的房地产问题：住房多于居住的人口。

根据日本政策论坛的数据， 2013 年，日本有 6100 万栋住宅，但只有 5200 万户家庭。而且这一情况看起来会变得更糟。

据日本国立社会保障和人口问题研究所预计，到 2065 年，日本人口将从目前的 1.27 亿减少到约 8800 万，这意味着需要住房的人将更少。随着年轻人离开农村到城市找工作，日本农村地区到处都是被废弃的 “ 鬼屋 ” 似的空房。

人们预测，到 2040 年，全日本将有近 900 个城镇和村庄不复存在 —— 奥多摩町就是其中之一。在这种情况下，免费提供房产成为了一种生存努力。

为重振小镇而组建的政府机构 —— 奥多摩町青年复兴局的一位官员说： “2014 年，我们发现奥多摩町是东京都 3 个预计到 2040 年将消失的城镇之一。 ”

报道称，奥多摩町位于东京都人口稠密、霓虹灯满布的市中心以西两个小时火车车程的地方。

上世纪六十年代，该町人口曾超过 1.3 万，人们从事利润丰厚的木材生意。但在上世纪九十年代，随着进口放宽和木材需求下降，大多数年轻人都去了城市。如今，奥多摩町只有 5200 名居民。

2014 年，奥多摩町设立了一个 “ 空房库存计划 ”—— 将潜在买家与空置的房产和年长的房东相匹配。虽然空房库存计划现在在日本已经十分常见，但每个城镇都会确定自己的条件。

例如，奥多摩町会为空房的新居民提供房屋修缮补贴，并按每 100 平方米最多 8820 美元的价格鼓励空房业主放弃其闲置的房产。

但该町同时规定，获得修缮补贴和免费住房的人必须年龄在 40 岁以下，或者至少有一个 18 岁以下的子女与其共同生活，并且夫妇中的一方年龄在 50 岁以下。同时，申请人还必须承诺永久定居该町并投资改造二手房。

不过，在一个人们喜欢新建筑的国家，即使是免费赠送房屋也并不是一件容易的事。





报道称，二十世纪日本经历了两次主要的人口猛增：第一次是在第二次世界大战后，第二次是在八十年代经济爆发式增长期间。两次都造成了住房短缺，导致廉价的、大规模生产的住房迅速在人口稠密的城镇拔地而起。

据富士通研究所高级研究员米山秀隆（音）说，这些房子中有许多质量很差。因此，有约 85% 的人会选择购买新房。

奥多摩町的复兴官员新岛（音）迄今已为 9 栋空置房屋找到家庭。这些家庭来自包括纽约和中国在内的世界各地 —— 空房计划并不局限于日本公民。

目前居住在东京市中心、有 6 个孩子的菲律宾 / 日本夫妇今林一家将于 2019 年初迁到奥多摩町。

今林夫人罗莎莉说： “ 对我们来说，东京太拥挤了，奥多摩町也属于东京都，但被大自然所环抱，这让我们很喜欢。 ”

不过，对大多数新来者而言，仅仅提供免费住房还不够。像奥多摩町这样人口减少的地区，如果想要繁荣起来，还需要一个可持续的经济发展计划，以及当地人与新来者之间的社区建设活动。

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