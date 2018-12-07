英国称准备击落俄军机 俄方宣布增建2艘核潜艇

据英国《明星日报》网站 12 月 2 日报道称，在俄罗斯与西方关系持续紧张之际，俄罗斯海军官员宣布，俄罗斯将再建造 2 艘核潜艇。

报道援引一位消息人士对俄罗斯国家媒体提供的消息称，这 2 艘核潜艇将于本世纪 20 年代中叶入役。

他们还说，俄罗斯 2018 至 2027 年武器装备发展计划包括再建造 2 艘 955A 型北风之神级核潜艇。第一艘应在 2026 年或 2027 年上半年入役。

据这位消息人士说，俄罗斯海军现有 3 艘 955 型北风之神级核潜艇，另有 4 艘 955A 型核潜艇在建造中。





这位消息人士说，俄罗斯海军的 955 型和 955A 型战略核潜艇总数将增至 10 艘。

他说： “ 其中的 5 艘将在俄罗斯海军北方舰队服役，另外 5 艘则将加入俄太平洋舰队序列。 ”

一位英国高级将领近日警告称，英国皇家海军要时刻做好击落俄罗斯飞机的准备，在这种背景下，俄罗斯方面宣布了再建 2 艘核潜艇的消息。

英国海军少将韦斯特勋爵在黑海发生一连串冲突之后发表了这样令人震惊的言论。

报道认为，在俄罗斯军舰在克里米亚沿海海域朝乌克兰军舰开火并扣押了乌克兰

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艘舰船后，该地区紧张局势加剧。

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