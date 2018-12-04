《焦点》看新闻给钱：趣头条独辟蹊径招揽读者

中国上海的一名看门大妈蔡丽 ( 音译 ) 对新闻应用程序趣头条严重上瘾，她受到名人八卦文章、和她从阅读这些文章获得的现金所吸引。





过去几个月靠着工作闲暇、和偶尔晚上睡不着的时间登入，现年 63 岁的蔡丽赚得了数百元人民币 (30-40 美元 ) ，她说这对于收入不无小补。





腾讯支持的趣头条 (QTT.O) 藉着不寻常的付款给点阅客户的策略，每天吸引 2,000 万的读者上门。排行榜显示，收入最高的用户已拿到超过 50,000 美元。





数字金币是通过玩游戏来获得的，这些游戏内容包括阅读新闻及说服其他人加入等。目前的汇率为 1,600 个金币可换取 1 元人民币，强势玩家可获得 “ 大师 ” 封号。





付费吸引读者是中国新世代互联网公司的一个极端的例子，显示后进者为了在规模较大对手主导的市场建立滩头堡时，采用了从折扣、折价券等等各种财务奖励措施。





上海景晨股权投资基金管理有限公司的执行董事张晨昊表示， “ 如果要和阿里巴巴、百度、腾讯及传统手机应用程序业者争夺新客户，就得拿出新的招数。 ”





一方面来说，这种方法确实奏效。 9 月份在美国上市的趣头条，过去一年每日用户数量增至原来的三倍。第三季营收 -- 几乎全部来自广告 -- 较上年同期增长五倍多，逼近 10 亿元人民币 (1.45 亿美元 ) 。





** 眼球经济 **





但另一方面，这个策略成本不低，尽管支付给用户的单笔金额 “ 十分微小 ”-- 这是它在 IPO 招股说明书里用来描述支付费的措辞。





趣头条上个季度用于营销的支出超过 10 亿元人民币 -- 超过营收，几乎等于净亏损额，是上年同期支出的逾七倍。





“ 为获取流量要花的钱越来越多， ” 趣头条首席财务官王静波接受路透采访时表示，但他称现金派送是吸引用户的重要手段，也是一个长期策略。





“ 这就是眼球经济。以前人们要花钱看内容，但随着互联网的演变，他们不再需要付费 ... 不仅不花钱 -- 用户现在还需要赚点什么。 ”





自从首日上市大涨以来，其股价已跌去四分之三，这是受到冲击中国股市的经济寒流以及令人失望的业绩影响。目前其价值约为 13 亿美元。





业内专家质疑，像趣头条这样的企业烧钱模式可以维持多久，以及他们如何实现获利。





“ 情况比较麻烦。如果你降低奖励，用户就会失去兴趣。但如果你提高奖励，成本就太高了， ” 专注科技的风投基金天奇创投管理合伙人魏武挥表示。





更广泛地来说，外界愈发担心一些中国科技企业，其中包括家喻户晓的公司，如何慷慨地通过打折等办法补贴客户，同时还承担其他成本来追求市场份额。





美团点评 (3690.HK) 股价上月大跌，因与同业之间激烈的价格战拖累公司季度营业亏损增至三倍。





张晨昊指出，由于中国经济增速减缓，风投基金也在收紧投资，让科技企业的一个关键融资渠道承压。





“ 这个 ( 阶段 ) 纯粹是靠烧钱来打基础。但最终你必须创造价值并盈利。如果不盈利，没有人会永远拿钱资助你。 ”





** 跟风者众 **





趣头条以小城市与农村地区为目标，内容从厨艺诀窍到舞蹈教学视频，包罗万象。





首席财务官 (CFO) 王静波表示，他希望到某个阶段，每月用户数可以有 2 亿个。向竞争对手今日头条目前估计的 2.5 亿用户数看齐。到 7 月为止，趣头条每月活跃用户数达 4,900 万个。





今日头条近期针对农村市场以及手机屏幕较小的用户推出了包含现金游戏的简化版 app ，表明它在认真对待趣头条的威胁。今日头条也为介绍新用户加入者提供 25 元人民币的奖金，高于趣头条的 8 元。





一些趣头条用户表示，这款 app 让他们感兴趣之处主要就是奖金，不过他们也抱怨越来越难赚了。





现年 45 岁、住在北京近郊的临时工翟丽云 ( 音译 ) 就表示，她晚上睡前会看一下 “ 标题党 ” 的文章，但目前为止只赚到 20 元，因为她的大多数朋友早就在这个平台上了。





看门大妈蔡丽则表示，视力受影响后，她在减少参与程度，频繁浏览趣头条也导致体重下滑 -- 她的丈夫与女儿也都反对她那么做。





“

我会在晚上睡不着的时候玩一玩趣头条，不过不会因此失眠了。现在，我会尽量不用脑过度，

”

她表示。

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路透社

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