特朗普任命对华强硬派莱特希泽负责美中贸易谈判

据知情人士透露，美国总统特朗普 (Donald Trump) 已任命美国贸易代表、对华强硬派莱特希泽 (Robert Lighthizer) 负责与中国展开新一轮贸易谈判。此前特朗普与中国国家主席习近平在周末举行了峰会。





知情人士称，特朗普上周六在布宜诺斯艾利斯的会谈中已将这项决定告知习近平，让中国方面感到意外，中国此前主要是与美国财长姆努钦 (Steven Mnuchin) 打交道。数月来，北京方面一直与姆努钦接洽，而姆努钦与金融市场关系密切，并一直试图达成和解。





相比之下，莱特希泽一直呼吁美国对中国加征更多关税，增加与北京方面谈判的筹码，此外，他也专注于造成美中分歧的根本问题，例如美国指责北京方面迫使美国公司向中国公司转让技术以及未能保护美国知识产权等。





姆努钦和莱特希泽在对华策略问题上存在分歧。在两国此前的谈判中，美方一直由姆努钦带队。





数月来，美国政府内部对于如何处理中国问题一直无法达成一致。在上周六的习特会上，特朗普同意暂缓实施将 2,000 亿美元中国商品的关税上调至 25% 的计划，未来三个月，双方将围绕中国基本经济政策进行商谈。





知情人士称，特朗普希望对中国采取强硬立场，让莱特希泽带队让他更放心。莱特希泽及其团队拥有丰富的贸易谈判经验，曾根据美国贸易法提出针对中国的主张，最终导致美国对中国商品加征关税。在与欧盟和日本的类似谈判中，美方也由莱特希泽带队。





哈德逊研究所 (Hudson Institute) 中国问题学者 Michael Pillsbury 表示，这项决定为谈判设定了一个全新的方向。 Pillsbury 经常为白宫出谋划策，被特朗普赞为顶尖的中国问题专家之一。 Pillsbury 说，特朗普把讨论引向了正式谈判，而莱特希泽会要求中国签署承诺采取哪些行动的文件，这与美国财政部此前寻求的非正式谈判不同。





知情人士说，特朗普的女婿、白宫顾问库什纳 (Jared Kushner) 在说服特朗普任命莱特希泽领导谈判方面发挥了重要作用。





知情人士表示，美国方面在布宜诺斯艾利斯举行会谈时，国家安全委员会 (National Security Council) 亚洲事务负责人 Matt Pottinger 也扮演了重要角色。这些人士称，他敦促特朗普除了贸易问题外，还要寻求解决朝鲜问题和中国出口芬太尼等问题。芬太尼是一种严重致瘾的阿片类药物，在作为特朗普重要票仓的白人农村地区泛滥成灾。习近平在布宜诺斯艾利斯承诺更严格地管制这类药物。





中国承诺购买更多大豆和其他农产品对特朗普来说也很重要。





与中国的下一轮谈判到底如何开始目前尚未确定。知情人士称，一直任中国与美国谈判主要代表的中国副总理刘鹤考虑在未来几周率领一支 30 人的代表团前往华盛顿。





目前也不清楚莱特希泽将如何安排美方谈判人员。过去美国财政部往往在贸易谈判中处理金融领域的问题。过去一年，美国财政部副部长 David Malpass 曾领导一个谈判小组，成员包括来自贸易代表办公室、商务部和其他机构的官员。他也要求北京方面增加对美国商品的进口。





特朗普周一表示，美中关系 “ 向前跃进了一大步 ” 。他还向美国农户示好，称他们将从重新展开的谈判中迅速获得巨大收益。





特朗普发表推文称，他在阿根廷与习近平的会谈是一次不平凡的会谈，美国与中国的关系向前跃进了一大步，接下来将发生非常好的事情。他说： “ 美国的交易实力很强，但如果交易完成，中国也能从中获益良多。公平竞争！。 ”





特朗普的言论让人想起中共领导人毛泽东上世纪 50 年代末至 60 年代初提出的 “ 大跃进 ”(Great Leap Forward) 口号，这场运动旨在实现农业和工业生产集体化，赶上西方发展步伐，但最终导致大范围饥荒和数千万中国人死亡。





白宫未立即回应澄清特朗普言论的请求。





特朗普与习近平在阿根廷二十国集团 (Group of 20) 峰会期间举行周末晚宴后，美国宣布推迟实施将 2,000 亿美元中国进口商品关税从 10% 提高到 25% 的计划。但美国为双方谈判若干问题设定了大约三个月的期限，而这些问题此前已被证明很难解决。





特朗普首席经济顾问库德洛 (Lawrence Kudlow) 周一上午在白宫外对记者发表讲话称，莱特希泽是 “ 一位出色的谈判者 ” ，他将 “ 深度参与 ” 此次谈判。不过库德洛说，谈判细节尚未敲定。





库德洛称，他认为莱特希泽将负责谈判的执行、监督和时间表。但他指出，总统才是最终的首席谈判者。





库德洛还表示，随着谈判的展开，他本人、姆努钦和其他政府高级官员也将为特朗普提供建议。（华尔街日报）

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