西班牙地方议会选举 极右政党Vox异军突起

西班牙南部安达卢西亚自治区 (Andalusia) 周日举行地方议会选举，这场被视为西班牙大选前的前哨战，结果极右政党 Vox 异军突起，赢得议席数目远超预期，对首相桑切斯领导的工人社会党响起警号。





安达卢西亚是西班牙人口最多的自治区，议会共有109个席位，该区以往36年来都由工人社会党（ PSOE ）控制。而成立仅四年的极右政党 Vox 以往不曾在西班牙国内占有议席。但 Vox 在今次选举取得了12席，现有机会扮演“造王者”的角色，若能够与保守派和中间偏右人士组成占五十九席大多数的联盟，可把社会党人摈出该省地区政府。





反移民、反加泰隆尼亚独立、反欧盟的 Vox 党赢得的席位，远超最乐观民调预测的五席。工人社会党自1982年以来是安达卢西亚的执政党，这次在议会选举赢得33席，写下史上最糟糕成绩。社会党的潜在盟友“安达卢西亚向前行”只赢得17席，不足以令左翼政党取得议会大多数地位。此外，保守派政党人民党（ PP ）赢取26席，自由派的中右翼政党公民党（ Coloradans ）赢21个议席。





2019是西班牙的“超级选举年”，届时将有市政、地方、欧洲议会选举，甚至可能提前举行国会大选，配合其他将在5月举行的选举。各方现正聚焦 Vox 党能否以安达卢西亚选举作为跳板，再在明年选举再下一城。如果 Vox 党成功在国会大选取得席位，将成为自1982年以来首个进入西班牙众议院的极右派政党。





美国之音说，欧洲各国的右翼势力都已扩大势力，西班牙之前还是一个例外，但是随着非法移民从北非大量涌入欧洲，欧洲各国的反移民情绪正在上升，这是

Vox

党崛起的一大原因。

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