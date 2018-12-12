中央经济工作会议传周五北京召开

每年一度的中央经济工作会议可能在本周五召开，为明年经济政策定调。外媒引述消息称，这个中国最高级别的经济会议预计本月十四日至十七日在北京举行，紧接着官方将于十八日举行纪念改革开放四十周年庆祝活动。面对中美贸易战及全球经济放缓等不确定因素，专家预计会议将重申做好“六稳”工作，即“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”，财政政策会更加积极，有望推出大规模减税及提高政府开支等措施。





中央经济工作会议大多都在十二月召开，一般三天，国家主席及总理将发表讲话，分析当前国内外经济形势，并为明年经济政策“一锤定音”。英国 Market News International 昨天引述接近中国政府的人士称，会议将于十四日（周五）召开，为期四天，比以往多一天。中国官方暂未正式公布会议时间。





目前中美正就贸易战停火展开谈判，结果难料，但贸易战对中国以及全球的影响已逐步浮现。据国家统计局公布，内地十一月份进出口数据，均差于预期。居民消费物价指数（ CPI ）跌至百分之二点二，是八月以来的低位。工业生产者出厂价格指数（ PPI ）报百分之二点七，增幅也是逾两年最低。对于中国今年全年的 GDP 增速，外界预计在百分之六点五至六点七之间，在官方目标范围内。





今年十月三十一日，国家主席习近平主持中共政治局会议，承认外部环境发生深刻变化，中国经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露，对此要高度重视，及时采取对策。会议要求实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，确保经济平稳运行。





摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊接受内地“第一财经”采访时表示，明年国内宏观政策组合有望是“稳货币、松信贷、宽财政”。央行将继续通过“收短放长”来释放更加廉价的中长期资金，提升金融机构的放贷意愿，为信贷松绑，引导资金流入实体经济。财政政策将更积极，预计明年预算赤字率、地方政府债发行和减税降费的规模会有提升。





中信证券研究部执行总经理、首席宏观经济学家诸建芳预计，当局或将重新审视和调整去杠杆与稳增长、内需与外需、债务风险跟流动性的关系。在财政政策方面，一是有力度地减税，让微观主体有感受；二是赤字率回升，预计明年会提高到百分之三的水平，今年是百分之二点六。在货币政策方面，信贷可能会向民营企业倾斜。

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