晚宴开始之际特朗普总统对特习会结果表示乐观

美国总统特朗普和中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯的牛排晚宴上讨论双方在贸易问题上的巨大分歧。这些分歧在过去几个月让世界这两个最大的经济体彼此施加惩罚性的关税。

两国高级官员分坐在长长的餐桌两边。坐在习近平对面的特朗普称俩人的关系 “ 很棒 ” ，并预计这意味着 “ 我们可能达成什么，对中国好，对美国也好。 ”





中国国家主席习近平说： “ 在我们上一次见面之后，有一段时间了，在这段时间里，这个世界上又发生了一些事情。 ”





习近平还说： “ 我们的合作才有利于推动这个世界的和平与繁荣。 ”





晚宴在 G20 领导人峰会结束后进行，比原计划提早了一个小时开始。





美方代表包括贸易政策顾问纳瓦罗，他被认为是特朗普团队中在中国经济议题方面最为鹰派的成员。根据白宫提供的名单，美方的其他代表还有国务卿蓬佩奥、财政部部长姆努钦、白宫办公厅主任凯利、贸易代表莱特希泽、国家安全顾问博尔顿、总统的女婿、高级顾问库什纳以及总统经济政策事务助理库德洛。





G20 东道国阿根廷的总统马克里早些时候对记者说，对于这场晚宴， “ 所有人都有很高的期待 ” ，希望能缓解人们对华盛顿和北京之间贸易战升级的进一步担忧。





美中两国许多重要的商界领袖都希望，世界最大的这两个经济体之间不断升级的贸易争夺能达成某种停火或局部协议。





美国贸易代表莱特希泽发布的一份报告说，虽然美国数月以来都在表达不满，而且对价值约 2500 亿美元的中国商品加征了关税，但是北京 “ 没有在根本上改变其不公平、不合理和扭曲市场的做法。 ”





观察人士担心，如果特习会不能就贸易问题取得进展，特朗普总统会兑现他曾发出的威胁，即把被加征惩罚性关税的中国商品价值翻倍，并在新年伊始将关税率提高至 25% ，。





作为回应，中国则威胁会对另外 5000 种价值大约 600 亿美元的自美国进口的商品加征关税。

圣安德烈斯大学国际关系和经济学教授罗伯托 · 布扎斯（ Roberto Bouzas ）对美国之音说： “ 我认为，最坏的就是，美中之间的冲突再次表明多边机制的局限，尤其是世贸组织。 ”

G20 峰会星期六在会后发表的峰会宣言中呼吁改革世贸组织、改善其运作。宣言说， G20 成员国将于明年在日本举行的峰会上审议世贸组织取得的进展。





一位不透露姓名的美国官员对记者们表示： “G20 首次承认世贸组织没有达到其目标并且需要改革。 ”





马克里对记者表示，对于共同声明中要求改革世贸组织的呼声，

“

我们要看接下来几个月会有什么反应

”

。他还表示，

“

明显需要更加快捷的争端解决机制。

”

（美国之音）

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