    • 2018年12月2日

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    伊朗启用西亚最先进驱逐舰 或派往美后院执行任务

    星期日, 十二月 02, 2018

    在与美国紧张局势升高之际，伊朗海军1日入役一艘该国自产先进的驱逐舰。伊媒称该驱逐舰具有躲避雷达侦测的隐形功能，并可能被派往美国后院地区执行任务。
    　　
    据伊朗通讯社（IRNA1日消息，伊朗海军于周六在阿巴斯港（Bandar Abbas）举行萨汉德号（Sahand）驱逐舰的入役仪式。伊朗海军指挥官汗扎迪（Khanzadi）上将表示，萨汉德号已准备好被送往海洋履行使命，以显示伊朗国家在海上的权力。
    　　
    报道称，作为西亚最先进的驱逐舰，在没有补给的情况下，萨汉德号可持续航行长达5个月。其飞行甲板可以停降直升机，舰上配备鱼雷发射器、防空炮和反舰炮，并可发射地对地、地对空导弹，亦可进行电子战。

    伊朗海军一名指挥官表示，萨汉德号可能是近期派往委内瑞拉执行任务的其中一艘战舰。
    　　
    汗扎迪上将兴奋地称该艘驱逐舰入役是伊朗海军装备的一场独立和自给自足的史诗。伊朗海军少将谢奇（Alireza Sheikhi）则指出：“‘萨汉德号驱逐舰是大胆与创新的设计，仰赖伊朗海军自己的技术知识……，并且具有隐形的能力。

    据了解，伊朗海军装备可远溯至1979年伊斯兰革命前，目前装备多为美国造。
    　　
    近年来，受制于国际制裁与禁运以致无法进口武器，伊朗已发展出大规模的军事装备工业。伊朗曾在2010年启用第一艘国产驱逐舰，此亦为伊朗海军更新装备计划之一部分。

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