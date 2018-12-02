伊朗启用西亚最先进驱逐舰 或派往美后院执行任务

在与美国紧张局势升高之际，伊朗海军 1 日入役一艘该国自产先进的驱逐舰。伊媒称该驱逐舰具有躲避雷达侦测的隐形功能，并可能被派往美国后院地区执行任务。

据伊朗通讯社（ IRNA ） 1 日消息，伊朗海军于周六在阿巴斯港（ Bandar Abbas ）举行 “ 萨汉德 ” 号（ Sahand ）驱逐舰的入役仪式。伊朗海军指挥官汗扎迪（ Khanzadi ）上将表示， “ 萨汉德 ” 号已准备好被送往海洋履行使命，以显示伊朗国家在海上的权力。

报道称，作为西亚最先进的驱逐舰，在没有补给的情况下， “ 萨汉德 ” 号可持续航行长达 5 个月。其飞行甲板可以停降直升机，舰上配备鱼雷发射器、防空炮和反舰炮，并可发射地对地、地对空导弹，亦可进行电子战。





伊朗海军一名指挥官表示， “ 萨汉德 ” 号可能是近期派往委内瑞拉执行任务的其中一艘战舰。

汗扎迪上将兴奋地称该艘驱逐舰入役是伊朗海军装备的 “ 一场独立和自给自足的史诗 ” 。伊朗海军少将谢奇（ Alireza Sheikhi ）则指出： “‘ 萨汉德 ’ 号驱逐舰是大胆与创新的设计，仰赖伊朗海军自己的技术知识 …… ，并且具有隐形的能力。 ”





据了解，伊朗海军装备可远溯至 1979 年伊斯兰革命前，目前装备多为美国造。

近年来，受制于国际制裁与禁运以致无法进口武器，伊朗已发展出大规模的军事装备工业。伊朗曾在

2010

年启用第一艘国产驱逐舰，此亦为伊朗海军更新装备计划之一部分。

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