不准马云“躺着赚” 人行接管支付宝备付金

中国盛行多年的支付宝、微信支付第三方支付，其中近 9956.91 亿人民币的“备付金”遭中国央行盯上，将介入接管，中国媒体昨披露，中国人民银行近日发通知，要求第三方支付于下月 14 日前，撤销客户备付金帐户，由于“备付金”产生的利息是第三方支付重要收入来源，中国媒体叹第三方支付“躺着赚的日子只剩 1 个多月”。





备付金是指网路交易时，买方转至第三方支付待付给卖家的货款，这笔款项由第三方支付存放在一般商业银行，会产生利息，利息归第三方支付机构所有。但中国人民银行（人行）日前突然发《关于支付机构撤销人民币客户备付金帐户有关工作的通知》，要求第三方支付机构于下月 14 日前，撤销备付金帐户，转由人行监管的银联或网联清算平台处理。





人行的统计显示，截至今年 10 月底，非金融机构存款余额达 9956.91 亿人民币，比 9 月新增 1200 亿人民币，极为可观。“备付金”对第三方支付来说，几乎没有风险，只要吸纳客户备付金，就可坐收利息，获利甚至比许多银行投资产品还好，堪称第三方支付的“金鸡母”。





对于中国政府加强力度管控第三方支付，支付宝创办人、阿里巴巴集团董事局主席马云似乎早已预见，他曾感叹创办支付宝“准备好坐牢”。马云今年

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月在南非出席一场会议表示，当年他与官方商议能否做支付宝，但官方限制重重，但他仍决定要做，“我打电话给我同事，我们做支付宝吧

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如果有人因此要人狱那第一个就是我，要是我入狱了换个人继续做，这个也入狱，那再换个继续做。”

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