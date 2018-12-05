不准马云“躺着赚” 人行接管支付宝备付金

中国盛行多年的支付宝、微信支付第三方支付，其中近9956.91亿人民币的“备付金”遭中国央行盯上，将介入接管，中国媒体昨披露，中国人民银行近日发通知，要求第三方支付于下月14日前，撤销客户备付金帐户，由于“备付金”产生的利息是第三方支付重要收入来源，中国媒体叹第三方支付“躺着赚的日子只剩1个多月”。
备付金是指网路交易时，买方转至第三方支付待付给卖家的货款，这笔款项由第三方支付存放在一般商业银行，会产生利息，利息归第三方支付机构所有。但中国人民银行（人行）日前突然发《关于支付机构撤销人民币客户备付金帐户有关工作的通知》，要求第三方支付机构于下月14日前，撤销备付金帐户，转由人行监管的银联或网联清算平台处理。
人行的统计显示，截至今年10月底，非金融机构存款余额达9956.91亿人民币，比9月新增1200亿人民币，极为可观。“备付金”对第三方支付来说，几乎没有风险，只要吸纳客户备付金，就可坐收利息，获利甚至比许多银行投资产品还好，堪称第三方支付的“金鸡母”。
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