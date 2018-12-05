刘强东案中的那个女生 竟然是他邀请的

刘强东案又有新消息，中国富商姚其涌浮出水面。





12 月 1 日彭博社报道，涉案女子称是被姚其涌骗去晚宴的，并被安排坐在刘强东身边。姚其涌是继卓越集团李华后，被曝光的第二位中国富商。与李华 “ 调解员 ” 身份不同，姚其涌在刘强东案中扮演了邀请者的角色。





刘强东要求确保女生参加晚宴





涉案女子在口供中表示，她那周早些时担任慢跑活动的志愿者协调员，因此遇到姚其涌。她说，姚其涌通过几次谈话赢得了她的信任，并为她提供了一个毕业后到他公司工作的机会。据 Florin Roebig 律师事务所的弗罗林透露，刘强东曾经要求姚其涌确保这名女学生参加晚宴。





截至目前，宏兆集团及姚其涌本人尚未对彭博社报道作出回应。





他与刘强东曾有生意上的交集





市界（ ID:newsseeker) 了解到，姚其涌是深圳宏兆企业集团董事长，主要从事股权投资和基金管理业务。天眼查显示，姚其涌名下有公司 13 家，其中三家公司已吊销。 2018 年胡润百富榜上，姚其涌以 70 亿元资产排名 556 位。





公开资料显示，姚其涌与刘强东曾有生意上的交集。 2017 年 8 月 25 日，东莞市政府与京东集团在北京签署战略合作协议，刘强东与姚其涌共同出席了签约仪式。





一个多月后，一家名为 “ 宿迁京东宏兆信息科技有限公司 ” 注册成立，注册资金 1000 万元，经营范围包括信息科技领域内的技术研发等。股东信息显示， “ 宿迁欣荣信息科技有限公司 ” 占股 63.7% ，为大股东；另一家公司 “ 深圳是远兆传媒有限公司 ” ，出资 363 万元，持股 36.3% 。远兆传媒正是姚其涌名下公司。





贾跃亭曾点名感谢姚其涌





相比刘强东的高调，姚其涌颇为神秘，鲜见于媒体公开报道。





有资料显示，姚其涌早年就职于重庆长江港航监督局， 1995 年姚其涌创办宏兆企业集团并出任董事长。此后，姚其涌作为嘉宾多次出席博鳌亚洲论坛、《财富》全球论坛、达沃斯等顶级经济峰会，曾受邀会见英国安德鲁王子、澳大利亚前总理鲍勃 . 霍克、日本前首相福田康夫、美国劳工部长赵小兰等。





姚其涌还曾任欧亚名人高尔夫球会会长， 在博鳌亚洲论坛 2014 年年会 “ 新财富杯 ” 高尔夫邀请赛，姚其涌获 “ 最近旗杆奖 ” 。





姚其涌获得的另一个奖项颇受关注。 2016 年 11 月，胡润百富第九届 “ 最受尊敬企业家颁奖典礼 ” 在北京举行，姚其涌获 “ 中国投资创新奖 ” ，投资项目涉及腾讯 supercell 、平安陆金所、蓝思科技、乐视法拉第汽车等项目， 2016 年前 10 个月投资总规模共计已超过 78 亿元。





2016 年 9 月，贾跃亭宣布乐视汽车完成 10.8 亿美元融资，并披露了参与此次融资的投资方名单，包括国家电网旗下英大资本、深圳市政府投资平台深创投、联想控股、民生信托、新华联以及宏兆基金等机构。为此，贾跃亭点名感谢柳传志、卢志强、沈国军、傅军、姚其涌等。





贾跃亭后来的故事毋庸赘述，尽管

“

身败名裂

”

，贾跃亭仍在美国守着造车梦。不知姚其涌在美国时，有没有去看望一下贾跃亭。

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