特朗普基金会达成解散协议

美国总统唐纳德 · 特朗普同意解散他的私人慈善组织特朗普基金会，在这之前，纽约州的司法部长提起诉讼，指责特朗普不当使用该基金会，为其 2016 年总统竞选和商业投资谋利。





纽约州司法部长芭芭拉 · 安德伍德在星期二发表的声明中说： “ 我们的申诉详细列举了有关特朗普基金会令人震惊的违法模式，包括与特朗普的总统竞选班底非法协调，一再且蓄意进行自我交易，还有种种其它行为。 ”





安德伍德还说： “ 这意味着特朗普基金会的运作几乎就是一个支票本，用来为特朗普先生的商业和政治利益服务。 ”





安德伍德是民主党人。她说，基金会资产将在接下来的 30 天内分发给经由她的办公室筛选的慈善组织。





协议并没有终止纽约州司法部长针对该基金会发起的诉讼。特朗普基金会成立于 1987 年。

诉讼包括这样的指称：特朗普和他的子女滥用基金会的免税资格，违反了有关竞选资金的法律。





诉讼还索取 280 万美元的赔偿，并另加罚款，并禁止特朗普三位最年长的子女在纽约州任何其它非赢利机构的董事会任职。





解散特朗普基金会的协议由基金会律师艾伦 · 福特法斯签署，在生效前必须由纽约州的一位法官批准。





另一方面，纽约税务局说，在《纽约时报》的一篇报道披露特朗普和家人偷税几十年后，该机构正在 “ 大力寻求所有恰当的调查渠道 ” 。





那则报道称，特朗普从父亲弗雷德 · 特朗普那里得到了相当于今天至少 4 亿 1 千 3 百万美元的财产，其中多数都是通过令人质疑的避税方式获取的。





特朗普对那则报道做出了回应，称其为

“

一篇非常陈旧、枯燥而且翻来覆去说的反我的文章。

”（美国之音）

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