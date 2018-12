呼吁美国调查台湾大选 华邮：中国想换掉蔡英文

台湾县市首长选举于上个月落幕,外媒分析,台湾选举遭到中国的强力干预,并呼吁美国介入调查。外媒直指中国的目的是将总统蔡英文替换成“更容易控制的领导人”,并破坏台美关系,达到统一。

《华盛顿邮报》刊出专栏作家 Josh Rogin 的文章,探讨中国上个月透过社交媒体,非法资金和假新闻,成功干涉台湾的选举。文章认为,美国正缓慢地意识到中国对外国的干预,卢比欧等 6 名参议员共同署名信函递交国务卿彭佩奥等首长,呼吁美国政府应该协助台湾调查中国对台选举的影响。





文章指出,中国透过“五毛军”,在社交媒体上用“反蔡英文”、“反民进党”的假新闻轰炸台湾 2300 万人民,并投入资金在台湾攻击蔡与绿营,选后则将蔡英文的失利归咎于她对中国的强硬立场,文章直指“中国的总体目标是在台北将蔡英文换成更容易控制的领导者,借此增强对台湾的控制,并削弱台北与国际社会的联系”( Beijing’s overall goal is to replace her with a more malleable leader in Taipei as part of its broad effort to exert control over Taiwan and weaken Taipei’s relationships with the international community ),中国的最终目标是破坏台美关系,并达到统一。





文章担心,中国在台湾的做法,若应用于美国将造成巨大破坏,并呼吁在台湾发生的事件是美国应该解决的外交政策问题,川普政府善于解决问题,但需要与盟友有更多的合作,“俄罗斯对政治的干预是短期危机,但中国则是长期挑战,台湾最近的遭遇显示出问题有多严重,美国不能等到为时已晚”。(自由时报)

Twitter

sgnypost