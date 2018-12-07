世界银行报告：12个非洲国家因童婚损失630亿美元

德国电视一台 6 日报道称，世界银行公布的一份最新报告显示，撒哈拉沙漠以南的非洲国家，超过 1/3 的女孩在 18 岁前就结婚，估计 12 个童婚国家的损失大约是 630 亿美元。结束童婚现象可以给这些国家带来经济增长。

这份名为 “ 女孩受教育并结束童婚 ” 的报告指出，非洲是全球童婚比例最高的地区。在全球 20 个童婚比例最高的国家中，有 18 个是在非洲。尤其是撒哈拉以南区域，每年有逾 300 万女性在 18 岁前完婚。该地区 15 岁前就结婚的现象也最为普遍。报告称，许多女孩未成年就结婚，并开始怀孕。这些女孩接受教育的年数也比较为晚婚的女性更短。童婚致使非洲人才减少，生产能力发展较慢。其中 12 个童婚国家的损失大约在 630 亿美元。





媒体曾报道过一些童婚案例：比如，津巴布韦 15 岁的女孩托波迪兹在放学回家途中，一名 22 岁的男子强行与她约会，遭到拒绝。但这一幕被她的父亲看到，认定他们已经在一起，因此要求她须嫁给这名男子。托波迪兹因此被迫休学，并很快就怀孕了。在遭到丈夫家暴后，她回到娘家，并开始致力于阻止童婚现象。她要求政府修改法律，把最低的结婚年龄从 16 岁提高到 18 岁。

实际上，童婚并非是发展中国家的独有问题。美国纽约州去年 6 月才修改法律，终结当地童婚现象，把法定结婚年龄从 14 岁提高到 18 岁。

国际组织 “ 女童不是新娘 ” 负责人穆西亚认为，童婚的根本原因是贫穷、气候变化以及战争冲突等原因。该组织认为，除了政府政策和法律改革，社会规范也必须改变。尤其要保证让女童留在学校。世界银行的报告称，每接受一年中等教育，女孩在 18 岁以前结婚的比例就下降 5 个百分点。

据称，非洲联盟已经定下目标，要在

2030

年前消灭童婚现象。目前已经有

24

个国家展开结束这种恶习的行动。世界银行的报告指出，终结童婚现象可以为这些国家带来更多的人才，可产生重要的经济效益，促进国家发展。

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