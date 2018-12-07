美媒揭俄5型致命潜艇：核常兼备可用于末日核决战

美国《国家利益》杂志11月27日发布了题为《海军噩梦：一览俄罗斯最致命潜艇》的文章，现将文章摘要如下：
冷战期间，苏联的潜艇部队是一支不可小觑的力量。苏联的水下杀戮机器激发了西方人的想象力。汤姆·克兰西在1984年出版的小说《猎杀红色十月号》（次年被翻拍成电影）中描述了一艘虚构的苏联台风级弹道导弹核潜艇叛逃到美国的故事。在华盛顿与莫斯科剑拔弩张的那些年里，许多美国人想象有苏联潜艇潜伏在自家海岸线附近。潜艇让美苏有能力在宁静深海的庇护之下发起末日核决战。
报道称，苏联解体后，俄罗斯的潜艇部队和其他许多兵种一同陷入衰退。然而近年来，俄罗斯官员采取了实现军队现代化的努力。从升级冷战时期的潜艇型号以应对当今挑战，到设计北风之神级和白蜡树级潜艇等全新平台，俄罗斯显然决心要让其水下舰队东山再起。
美媒列举了值得特别关注的5种潜艇。
鲨鱼级核潜艇
这种苏联建造的核动力攻击潜艇名为971型雪豹级，其北约代号“鲨鱼”更广为人知。尽管这种潜艇运行时的安静程度不如某些西方潜艇，但它仍是一种有效威胁，尤其是在冷战后进行了一系列升级之后。
1986年到1992年间，苏联海军有7艘鲨鱼级I型核潜艇服役。1992年到1995年间，俄罗斯有2到4艘改进型鲨鱼级I型潜艇服役。俄罗斯已经开始着手设计更全面的改良型号鲨鱼级II型，行动代号为971A项目。此次改进的特点是艇身加长至110米，排水量提高至12770吨。改进后的设计采用了比前身更安静的发动机，这使鲨鱼级II型潜艇成为俄罗斯最安静的潜艇。
基洛级潜艇
俄罗斯877“比目鱼”项目（北约代号“基洛”）是柴电动力攻击潜艇，在苏联时期由位于圣彼得堡的红宝石海洋工程中央设计局设计。基洛级潜艇1982年首次在苏联服役，至今仍在俄罗斯和世界各地服役。
基洛级潜艇的艇身较小，伊朗的版本号称水下排水量为3076吨，艇身长度70米。常规的基洛级潜艇设置6具鱼雷发射管，该平台适用于TEST-71MKE遥控反潜电动自寻鱼雷等水下兵器，后者可携带205公斤炸药。基洛级潜艇也可释放多达24枚水雷。该潜艇还能携带8枚与“箭-3”和“针”地对空导弹系统兼容的防空导弹。
636.3型华沙女人级潜艇（改进型基洛级）
2010年，俄罗斯的拉达级新型柴电动力潜艇试航失败之后，莫斯科转向了冷战时的经典艇型：基洛级。为了满足对现代柴电攻击潜艇的需要，俄罗斯着手对早些时候的基洛级潜艇进行升级。
于是出现了636.6型华沙女人级潜艇，也被西方称为“改进型基洛级潜艇”。建造华沙女人级潜艇的初衷是让其成为基洛级和拉达级的中间型号，但在新潜艇适航性得到认定前，它将不得不填补这一空白。俄罗斯海军委托建造了6艘该型潜艇，其中4艘已经下水，最新的“克拉斯诺达尔”号于2015年4月下水。
北风之神级潜艇
作为俄罗斯自苏联解体以来设计的首个全新潜艇型号，北风之神级是一系列核动力弹道导弹潜艇。这一新型号的首艇“尤里·多尔戈鲁基”号核潜艇2008年下水，2013年正式服役。第2艘北风之神级战略核潜艇2010年下水，2013年正式服役。第3艘2012年下水，而最新建造的“弗拉基米尔大公”号于今年早些时候开始建造。莫斯科希望用新的北风之神级潜艇取代老化的台风级和D-3级潜艇。
北风之神级潜艇长170米，每艘潜艇的水下排水量为2.4万吨。“尤里·多尔戈鲁基”号及其姊妹艇能携带16枚RSM-56型“布拉瓦”潜射弹道导弹。“布拉瓦”导弹配备15万吨当量的核弹头，射程达8000公里。有报道指出，RSM-56型导弹的射程可能更长，破坏力也更大：射程可达1万公里，爆炸当量为50万吨。除了弹道导弹载荷外，北风之神级潜艇还配备了6具鱼雷发射管，可发射多种反潜鱼雷。
白蜡树级潜艇
俄罗斯北方造船厂的885型“白蜡树”项目是俄罗斯对鲨鱼级核潜艇所采取的另一应对措施。该型核动力潜艇最终将取代苏联时期的旧有设计，并满足莫斯科对强大的攻击潜艇的需求。首艘白蜡树级潜艇“北德文斯克”号于2014年加入设在北莫尔斯克的北方舰队。
白蜡树级艇身长111米，水下排水量约1.35万吨，可携带打击陆地目标、水面舰艇和其他潜艇的各型武器。为执行反潜任务，白蜡树级配备了8个鱼雷发射管，能够发射远程P-800“缟玛瑙”超音速巡航导弹。“缟玛瑙”导弹也可作为反舰武器使用。对于陆上目标，白蜡树级潜艇可以发射能配备核弹头、射程为800公里的3M51巡航导弹。
白蜡树级配备的强大的核推进系统使得这种新型潜艇远胜前任，水面速度可达每小时37公里，水下速度可达每小时65公里，其由此成为俄罗斯对手更有力的威胁。
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