美商人为美军送食品时取道伊朗 被控违反制裁法案

75 岁的阿布 · 胡达 · 法鲁基（ Abul Huda Farouki ）是来自美国弗吉尼亚州的约旦裔美国商人、慈善家，多年来他一直从事为在阿富汗的美国军队提供食品的生意。如今，他因违反美国对伊朗贸易的制裁法案，受到美国联邦法院指控。

据《纽约时报》 12 月 5 日报道，来自美国联邦法院的起诉书显示，与前总统克林顿夫妇有着长期关系的法鲁基涉嫌洗钱、欺诈和违反美国对伊朗制裁法案等罪行。

至此，自 2005 年以来为驻阿美军提供食品的三家主要供货商都被提起了法律诉讼。

取道伊朗、假造仓库

《纽约时报》报道称，美国联邦法院作出以上判断的基础是，阿布 · 胡达 · 法鲁基曾经担任董事长的安纳姆公司（ Anham FZCO ）涉嫌为减少成本而经由伊朗运输食品。

该公司与美国国防部签订了价值超过 80 亿美元的合同，合同内容均与向在阿富汗的美国军队提供食品和其他后勤支持相关。

针对美国联邦法院的指控，安纳姆公司发言人马修 · 米勒（ Matthew Miller ）表示，法鲁基先生在距离起诉书发布不到一周前的 11 月 21 日，就已经辞去了在该公司的董事长职务。

除了法鲁基本人，他 73 岁的弟弟马曾 · 法鲁基（ Mazen Farouki ）也因为经营着一家相关产业的公司而牵涉其中；与此同时， 71 岁的美国人萨拉哈 · 马罗夫（ Salah Marouf ），也因为拥有一家与法鲁基兄弟的公司有业务往来的公司而被起诉。三人于上周四（ 11 月 29 日）在华盛顿的美国地方法院被起诉后，因为支付了 50000 美元的保释金都被释放了。

对于这一指控，法鲁基的律师霍芬格（ Adam Hoffinger ）表示不满和质疑。他发表声明称，安纳姆公司 “ 至多是监管违规行为，而对此法鲁基先生及其公司在很久以前就自愿向政府披露了这一内容 ” 。他的声明还指出，正是安纳姆公司签订的那些食品服务合同，为美国政府节省了 14 亿美元的开支。

在安纳姆公司 2012 年赢得向在阿富汗的美军提供食品服务的合同之前，五角大楼的合作方是一家名为 Supreme Group 的公司。该公司一度抱怨安纳姆是通过经由伊朗运输货物的方式来节省成本，才击败自己赢得合同。但随后， Supreme Group 承认在 2012 年的报价中提高了货物运往阿富汗的价格。

更早时候，另一家名为 Agility 的公司在因欺诈被起诉后于 2009 年被禁止和美国政府续签提供食品服务的合同。至此，报道指出，自 2005 年以来为驻阿美军提供食品的三家主要供货商都被提起了法律诉讼。

除了关于违反对伊制裁的指控，美国联邦法院的起诉书还指出，法鲁基作为安纳姆公司的首席执行官，还涉嫌假装建造一处与美国国防部 80 亿合同中所包含的仓库，在向政府展示了正在建设中的 “ 仓库 ” 的照片后，随即拆毁了它。

案件源于 4 年前一匿名举报人

报道称，安纳姆公司受到美国检方的关注，始于 4 年前一名身份不明的举报人的消息。

“ 我们已经关注了很长一段时间。 ” 阿富汗重建问题特别检察长约翰 · 索普科（ John F 。 Sopko ）说。

值得注意的是，该机构的其他官员早在 2013 年刊登在《华尔街日报》的一篇文章中就提及了这一调查。在那篇文章中，作者通过研究安纳姆公司的内部电子邮件，详细介绍了安纳姆公司是如何一边规避伊朗制裁，一边途经伊朗来节省成本的。那时候，巴基斯坦与阿富汗的边境已经关闭，而通过中亚国家来运输食品的替代方案成本往往更高。

根据美国司法部的一份声明，在法鲁基和他的合作伙伴们意识到公司内部有线人将消息告知了《华尔街日报》且该媒体即将发布这篇文章时，他们向五角大楼坦承，此类行为应该归咎于他们下面一个分包商的责任，而安纳姆公司的高级管理人员对此并不知情。

截至今年 10 月，阿富汗重建问题特别检察长办公室已经通过法律手段证实了 132 人的罪行，他们其中大多数是在阿富汗经营生意的承包商。索普科指出，这些美国承包商的腐败，正在大大削弱阿富汗打击严重腐败的努力。





另一个值得注意的问题是，法鲁基与克林顿夫妇关系密切，同时还是克林顿基金会和其他民主党事业的主要贡献者。根据设在阿富汗首都喀布尔的美国大学发言人的说法，他还是这所美国资助的大学的董事会主席。但该大学的另一发言人表示，法鲁基在 11 月 26 日就辞去了董事会主席一职，暗示他与 11 月 29 日发出的起诉书无关。

此外，《纽约时报》称，在美国乔治城大学外交学院的网站上，也可以看到法鲁基名列其中。当被问及法鲁基在该学院中扮演的角色时，该大学的媒体关系办公室没有立即作出相应的回复。

此前，安纳姆公司一直受到了来自伊拉克视察员的批评，因为该公司在伊拉克项目中从美国国防部手中赚取了太多钱。对此，法鲁基的律师霍芬格辩解称， “ 他（法鲁基）是一位长期致力于慈善事业的慈善家和一位杰出的商人，他从不打算也不曾犯下任何罪行。 ”

近期，总部设在阿联酋的安纳姆公司的网站上，法鲁基的个人简历已被删除，但该公司目前仍继续执行其在阿富汗为美军提供食品服务的合同，并未被要求对此案负责。

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