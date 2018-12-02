刘强东性侵案更多细节：女生曝自己被骗参加晚宴

北京时间 12 月 1 日，据彭博社报道，那是 8 月下旬一个周四的晚上，一群人正在明尼阿波利斯一家名为 Origami 的寿司店里聚餐。其中一位客人，是 21 岁的明尼苏达大学中国女留学生，她原本以为这次晚餐是为了答谢她这样的志愿者。





结果，她发现自己身处十几名中国企业高管之中。他们都是该校一个管理学科博士项目的学员，而她一直为这个项目提供志愿服务。这群人之中有一位名叫姚其湧的中国商人，她在前几天见过，正是他邀请她参加这次晚宴。姚其湧安排她坐在中国富豪、京东 CEO 刘强东的身边；而跟她一起来的男生则被安排到另一张桌子，跟这些高管的助手们一起。





以上信息是基于彭博看到的文件、该女生向警方提供的证词和她发给一位朋友的微信。她的律师 Wil Florin 也接受了彭博访谈。关于姚其湧邀请她参加晚宴，是首次披露，为这宗事件带来了新的信息。这位女生报案称，她在自己的住所遭到刘强东强奸。刘强东矢口否认。姚其湧未被指控有任何行为不当，记者也无法联系到他寻求置评。





整个晚上，杯觥交错。刘强东和同桌的男性频频对这位女生劝酒，要她 “ 干杯 ” 。她在第二天发给朋友的微信中说，觉得自己被灌酒。 Florin 质问道： “ 为什么这些有钱的老板没有一个人表现得像个成熟的老板并保护她，反而在向她劝酒？ ”





刘强东次日晚间被捕，拘押了将近 17 小时之后被释放，没有受到任何指控，并很快返回中国。 “ 这个版本的描述充满了未经证实的信息，提供者显然别有用心， ” 刘强东的律师 Jill Brisbois 说。 “ 由于正在进行调查，刘强东不能在媒体上为自己辩护。我们敦促大家等待检察官的决定，而不是继续拿出片面和不准确的描述。当所有相关证据公诸于众时，刘强东的清白和整个事件将摆在大家面前。 ” 京东的代表没有立即回复评论请求，而是建议参考之前发布的声明。这份声明说，刘强东 “ 被释放，他没有受到任何指控，也没有被要求缴纳保释金。 ”

亨内平县检察官办公室在 9 月份说，明尼阿波利斯警察局已经完成调查，案件已移交检方。检察官正在权衡是否提起刑事指控。在刑事案件中，检察官必须证明罪行毋庸置疑。而在民事案件中，原告只需要表明被告犯下不法行为的可能性超过没有。





这宗强奸指控的消息在全球掀起轩然大波，进一步加剧了围绕男性高管的各种争议。自 #MeToo 运动在美国开展一年多以来，已有 400 多名男性（其中大多数是美国人）被控性骚扰和性侵犯，并终结了多位知名企业家、新闻工作者和演艺人员的职业生涯。





京东的投资者也上了心，自 8 月底以来，京东股价累计下跌了 33% 。分析人士表示，刘强东掌握的绝对投票权导致公司命运与他自己的命运紧密联系在一起。 “ 当人们想到京东时，他们会想到刘强东，因为他是有远见的创始人， ” 金英证券分析师 Mitchell Kim 说。 “ 投资者关注这个公司，我们都假定他是指导公司战略愿景的人。如果他被起诉，将会对股票产生进一步的打击。 ”





刘强东在美国参加的博士项目是明尼苏达大学卡尔森管理学院和中国清华大学共同主办，面向中国行业巨头。大部分课程在北京进行，最后阶段在美国。明尼苏达大学拒绝评论此事。

其他学员包括姚其湧。根据这个项目的学员材料，姚其湧是深圳宏兆企业集团董事长。这是一家股权投资和基金管理集团。在女生的警方报告中，她说自己在当周早些时候为跑步活动担任志愿协调员的时候遇到了姚其湧。经过几次谈话，他赢得了她的信任，并说等她毕业之后给她一份工作。 Florin Roebig 律师事务所的 Florin 说，刘强东要姚其湧确保这位女生参加晚宴。姚其湧没有回复寻求置评的电子邮件。宏兆集团深圳总部的一位接待员表示，姚其湧正在出差，拒绝透露他什么时候回来。姚其湧还是瑞慈医疗服务控股有限公司的董事。瑞慈的一位代表表示，该公司无法就此事发表评论。





根据女生的微信和她对警方的陈述，参加晚宴的人喝了很多酒。根据这位女生律师的说法和彭博看到的照片和文件，她的朋友和刘强东的助手（在彭博看到的材料中均不知姓名）当晚被要求出去买了两次葡萄酒，总共 32 瓶。





Florin 说，当晚某时，这位女生的男性朋友 —— 也是志愿者 —— 被参加这个项目的另一名高管叫去参加另一场晚宴，距此半小时车程。后来，她和刘强东一起离开，坐刘强东的豪华轿车到了一个她不认识的地方。她在警方报告中说，他们坐在后排，刘强东试图吻她并脱她衣服。 “ 你有老婆有孩子， ” 她对刘强东说。 “ 别这样，我不想这样。 ” 在她多次要求刘强东送她回公寓后，他答应了。





Minneapolis Star Tribune 和路透社此前报道了警方报告中的一些细节。





抵达她的公寓后，她下了车，刘强东也跟着下来，要司机和助手在车里等。她说，进入她的公寓后，他就试图脱她的衣服，把她扔到床上，她一度 “ 逃开了 ” 。根据她的说法，她跟他说不要，并多次拒绝他更进一步。





刘强东然后要她一起淋浴。当她拒绝时，他试图硬拉她进淋浴间。他淋浴结束，走进她的卧室，而她则进入洗手间，锁了门，更换被淋浴弄湿的衣服。当她出来时，发现他赤身裸体躺在床上。他拒绝离开。她说，最后， “ 他把我扔到床上 ” ， “ 抱着我的肩膀让我无法动弹。 ” 她对警方说，然后，他开始违背她的意愿与她发生性关系。





她说，她保留了床单作为证据。

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