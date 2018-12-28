美媒：中国股市蒸发2.3万亿美元 贸易战只是原因之一

据彭博社12月27日报道，对于中国股市的投资者与预报员而言，2018年成为冷冰冰里程碑黑暗的一年。
上证综合指数今年下跌了将近25%，使其成为世界上表现最糟糕的主要股市。中美之间爆发的贸易战，使中国股市蒸发了2.3万亿美元。同时，一场去杠杆化运动让保证金负债量缩水到2015年峰值的三分之一。
中国脆弱的经济对消费造成了负面影响，疫苗丑闻与基因编辑婴儿争议引发健康保健行业股票被抛售。
截至12月26日，股市下跌已经让中国股市市值蒸发了2.3万亿美元。这是彭博社自2002年开始编纂数据以来最糟糕的记录。中国也因此于今年早些时候将世界第二大股市的宝座让给日本。
彭博社数据显示，今年以来，上海与深圳证券交易所日平均交易量都下降到大约3,690亿元人民币（约合540亿美元），这是2014年以来的最低点。
彭博社8月3日报道称，中国刚刚失去了世界第二大股票市场的排名。
根据彭博社汇编的数据，在8月2日暴跌之后，中国股市市值6.09万亿美元。相比之下，日本的收入为6.17万亿美元。美国拥有世界上最大的股票市场，市值超过31万亿美元。
光银国际投资有限公司驻香港研究主管林樵基（Banny Lam）表示，排名落后于日本是贸易战造成的损失。
《日本经济新闻》12月25日报道，中国经济减速感越来越明显。经济放缓成为股价下跌的主要原因之一。股价下跌导致投资收益减少，从而抑制大额消费，这一恶性循环开始出现。（多维新闻）
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